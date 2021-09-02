حظك اليوم برج الدلو الخميس 2-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الدلو لا يخجل من قول آرائه بمنتهى الصراحة والوضوح، لأنه يري أنّ تلك الطريق هي الأقصر في حل المشكلات، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

القمر في منزل العمل يمدك بكل الإصرار على محاربة الفوضى في شئونك المهنية والمنزلية.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

فينوس وعطارد في منزل الحظ تساعدك على الصمود وتحسن التصرف.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.