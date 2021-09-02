حظك اليوم برج العذراء الخميس 2-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن امرأة برج العذراء أن لديها القدرة على التفكير بطريقة منطقيّة تجعلها تحكم على الأشياء من منطلق الصحيح والخاطئ.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

القمر في منزل المشروعات يعدك بأجواء حيوية، وقد تساعدك الظروف على تحقيق مكاسب.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

تناغم القمر مع الشمس يمنحك إشراقة، وقد تلتقي اليوم بمن يدعم خطواتك من الأحباب أو الأصدقاء المخلصين.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام عبدالغفور، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.