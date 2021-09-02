آخرها الساعة 3.. شروط وكيفية التقديم لوظائف هيئة قضايا الدولة

يبحث عدد كبير من خريجي كليات الحقوق عن الوظائف المختلفة فى الجهات المعنية بالعمل القضائي، ومن أبرز تلك الجهات التي يحرص الخريجين على متابعة إعلانات الوظائف الخاصة بها هيئة قضايا الدولة، التي أعلنت منذ عدة أيام عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة للعمل بوظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة لدفعة 2020، والتي بدأ التقديم لها فى 21 أغسطس الماضي، ليكون آخر موعد للتقديم اليوم الخميس.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الشروط والمستندات المطلوبة وخطوات التقديم لوظائف هيئة قضايا الدولة بوظيفة مندوب مساعد لخريجي كليات الحقوق لعام 2020 قبل غلق التقديم المقرر اليوم، وفق إعلان هيئة قضايا الدولة عن تلك الوظائف:

الشروط المطلوبة لوظائف هيئة قضايا الدولة

- ألا يقل التقدير التراكمي للمتقدم لوظائف هيئة قضايا الدولة عن جيد.

- ألا يزيد سن المتقدم للوظائف عند تاريخ نشر الإعلان عن 30 عام.

- أن يجتاز المتقدم لوظائف هيئة قضايا الدولة المقابلة الشخصية.

- أن تتوفر في المتقدم للوظائف الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لتقدير اللجنة المختصة.

- إثبات اللياقة الطبية والفحوصات وفقا للتحاليل والفحوصات من الجهات الطبية المختصة.

المستندات المطلوبة للتقديم في الوظائف

- صورة من بطاقة الرقم القومي مرفقة بالأصل ليقوم الموظف المختص بالاطلاع عليها عند التقديم.

- صورة ضوئية من شهادة المؤهل الدراسي «الليسانس».

- يقدم الراغب في التقدم لوظائف هيئة قضايا الدولة الملف الشخصي مقابل مبلغ مالي قدره 400 جنيها، بمقر نادي مستشاري قضايا الدولة، فى 8 شارع أبو الفدا بالزمالك بالقاهرة، على أن يستمر استلام طلبات التقديم لوظائف هيئة قضايا الدولة حتى تمام الساعة الـ3 عصرا.