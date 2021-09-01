لخريجي كليات التجارة.. بنك الإسكندرية يعلن عن وظائف شاغرة بمختلف فروعه

تعد وظائف البنوك من أهم وأبرز الوظائف التي يبحث عنها الخريجون بعد إنهاء الدراسة الجامعية، وبين الحين والآخر، تحرص البنوك المختلفة على نشر إعلانات الوظائف، وأعلن بنك الإسكندرية عبر صفحته الخاصة على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن» عن وظائف شاغرة في فروع البنك المختلفة الموجودة في مصر، للخريجين من كليات التجارة وما يعادلها من شهادات.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل الوظائف الشاغرة في بنك الإسكندرية، وفق ما أعلنه البنك عبر صفحته الخاصة، كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف بنك الإسكندرية

- يجب أن يكون لدى المتقدم للوظائف معرفة كاملة بجداول مستودع البيانات واستخراج البيانات.

- أن يكون لدى المتقدم للوظائف معرفة جيدة بالمنتجات والخدمات المصرفية.

- لا بد أن يكون على معرفة جيدة بتطبيقات CRM، ومعرفة ممتازة ببرنامج MS Office.

مسؤوليات الوظيفة

- يقوم الموظف بإنشاء جميع التحليلات المطلوبة والحوافز والتقارير المنتظمة (اليومية والأسبوعية والشهرية والإعلانات) التي تدعم إدارة علاقات العملاء وأداء القسم الرقمي.

- يقوم الحاصل على الوظيفة بإدارة تنفيذ الحملات من البداية إلى النهاية على منصة CRM.

- يقوم الموظف بتتبع نتائج الحملات ومراقبتها مدعومة بتوصيات جديدة تستند إلى تحليل عميق لتحسين النتائج.

- يقوم بتحديد فرص البيع المتقاطعة لا الجديدة بناءً على نمط الشراء التاريخي للعملاء أو التلميحات المحددة.

- تحليل مجموعات البيانات الكبيرة متعددة الأبعاد، وتحديد الرؤى والتوصيات القابلة للتنفيذ.

- دعم CRM ومشاريع تكامل المنصات الرقمية.

ويمكن للراغبين في الحصول على الوظائف الشاغرة في بنك الإسكندرية، الدخول على الحساب الرسمي الخاص ببنك الإسكندرية على «لينكد إن»، وإرسال السيرة الذاتية الخاصة بالراغب في الحصول على الوظيفة.