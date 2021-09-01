لخريجي الجامعات.. مركز البحوث الاجتماعية يعلن وظائف في 9 تخصصات

أعلن المركز القومى لـ«البحوث الاجتماعية والجنائية»، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، طلب شغل بعض الوظائف الجامعية، وفقا لقانون تنظيم الجامعات، حيث جرى عرض وظيفة باحث «مدرس مساعد»، وكذلك وظيفة باحث مساعد «معيد» في العديد من التخصصات، مثل القانون والإعلام والإحصاء والعلوم السياسية، وتخصص الاجتماع.

وأشار المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، في إعلانه على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى أن عدد المتخصصين المطلوبين كالتالي:

وظيفة باحث «مدرس مساعد»

- 3 خريجين فى تخصص القانون.

- 2 فى تخصص الإعلام.

- واحد فى تخصص علم النفس.

- واحد فى تخصص الإحصاء.

- واحد فى تخصص علوم سياسية.

- واحد فى تخصص اجتماع.

- واحد فى تخص كيمياء حيوية.

وظيفة باحث مساعد «معيد»

- 3 في تخصص علم النفس.

- 2 في تخصص كيمياء خاصة.

- 1 في تخصص علم حيوان خاص.

- 1 في تخصص علم اجتماع.

1 تخصص علوم سياسية.

- 1 تخصص إعلام.

- 1 تخصص قانون.

وأكد المركز، أن الطلبات تقدم الطلبات باليد على النموذج المعد لذلك، بمقر المركز 4 میدان بن خلدون مدينة الأوقاف، بإمبابة، مشددا على ضرورة إرفاق صور بالطلب غير قابلة للرد، بعد مطابقتها على الأصل من المستندات الآتية:

- شهادة التخرج (البكالوريوس أو الليسانس) الصادرة من إحدى الجامعات المصرية (دون خريجي التعليم المفتوح).

- شهادة تقدير الأربع سنوات.

- شهادة الميلاد مميكنة.

- شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي منها.

– شهادة الخدمة العامة.

- بطاقة الرقم القومي سارية.

- عدد (4) صور فوتوغرافية.

- شهادة الحصول على درجة الماجستير للمتقدمين لشغل وظيفة باحث (مدرس مساعد).

الشـروط العامة

- بالنسبة لتخصصي قانون:

- أن يكون المتقدم من خريجي كليات الحقوق أو ما يعادلها.

- أن يكون المتقدم لشغل درجة باحث (مدرس مساعد) حاصل على الماجستير أو دبلومين مؤهلين للتسجيل لنيل درجة الدكتوراه في القانون ؛ وعلى أن يكون أحد الدبلومين المشار إليهما في تخصص القانون الجنائي أو العلوم الجنائية أو ما يعادلهما ، ويكون تقديره في الدبلومين لا يقل عن جيد.

تخصص اجتماع:

- أن يكون المتقدم من خريجي كليات الآداب قسم الاجتماع سواء في الدرجة الجامعية الأولى أوحال حصوله على الماجستير.

بالنسبة لتخصص علوم سياسية:

أن يكون المتقدم من خريجي كليات الاقتصاد والعلوم السياسية تخصص علوم سياسية سواء في الدرجة الجامعية الأولى أو حال حصوله على الماجستير.

تخصص إحصاء:

أن يكون المتقدم من خريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أو من كليات العلوم تخصص إحصاء فقط أو حاصل على درجة الماجستير في الإحصاء من نفس الكلية.

تخصص إعلام:

أن يكون المتقدم من خريجي كلية الإعلام سواء في الدرجة الجامعية الأولى أو حال حصوله على الماجستير.

تخصص علم النفس:

أن يكون المتقدم من خريجي كليات الآداب قسم علم نفس سواء في الدرجة الجامعية الأولى أو حال حصوله على الماجستير.

بالنسبة لتخصص الكيمياء:

أن يكون المتقدم من خريجي كليات العلوم، قسم الكيمياء الخاصة.

بالنسبة لتخصص كيمياء حيوية:

أن يكون المتقدم من خريجي كليات العلوم، تخصص كيمياء حيوية سواء في الدرجة الجامعية الأولى أو حال حصوله على الماجستير.

بالنسبة لتخصص علم حيوان:

أن يكون المتقدم من خريجي كليات العلوم، قسم علم حيوان الخاص.

وظيفة باحث مساعد (معيد):

- يشترط في المتقدم أن يكون حاصلا على تقدير تراكمي جيد جدا على الأقل في التقدير العام للدرجة الجامعية الأولى ، وأن يكون من خريجي دفعة 2019/2018 وما بعدها، ويشترط ما يلي:

- حصول المتقدم على تقدير تراكمي جيد جدا على الأقل في الدرجة الجامعية الأولى.

- بالنسبة لتخصص كيمياء حيوية أن يتعهد المتقدم لشغل درجة باحث بالتسجيل لنيل درجة الدكتوراه في إحدى البحوث الخاصة بمجال عمل المركز، والمدرجة بخطته العلمية.

ـ على ألا يزيد سن المتقدم لشغل الدرجة في 2021/9/1 عن 35 عاما.

ويشترط في المتقدمين لشغل الدرجات المعلن عنها إجادة اللغة الانجليزية، والحاسب الآلي.

وأوضح المركز، أنه سيجري إعلان تاريخ ومكان انعقاد المقابلة الشفهية والامتحان التحريري، من خلال الموقع الرسمي للمركز www.ncscr.org.eg، والصفحة الرسمية للمركز، مؤكدا أنه لن يجرى اختبار شفوي، إلا لمن اجتاز الامتحان التحريري بنسبة 70% فأكثر.