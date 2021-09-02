حملات مكبرة بالمطرية لضبط سائقي «التوك توك» المخالفين لقوانين البيئة

شهدت مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، حملة ليلية لضبط مركبات «التوك توك» التي تستخدم مكبرات الصوت بالمخالفة للقانون، وتتسبب في إزعاج المواطنين.

وخرجت حملة مكونة من نواب رئيس المركز وقسم الإشغالات والبيئة، وتمكنت من ضبط مكبرات صوت وسماعات تستخدم في إزعاج المواطنين، ونبه رئيس مركز مدينة المطرية باستمرار الحملات في أوقات مختلفة من اليوم وتحرير محاضر مخالفة بيئية طبقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1994.

غياب 13 من العاملين بالتضامن الاجتماعي

من ناحية أخرى خرجت لجان المرور المفاجئ التابعة لرئاسة مركز ومدينة المطرية لمتابعة انضباط العاملين بإدارة التضامن الاجتماعي بالمدينة والوحدة الصحية بقرية العصافرة، وتبين غياب عدد 13 من العاملين بدون إذن مسبق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وبحسب بيان رئاسة مركز ومدينة المطرية، فقد تبين تحسن مستوى النظافة بالوحدة الصحية بالعصافرة وكذلك جودة حالة طفايات الحريق.

ونبهت رئاسة مركز المطرية على إدارة التضامن الاجتماعي برفع درجة مستوى النظافة العامة بديوان الإدارة والعمل علي سرعة إنهاء ملفات المواطنين المتقدمين للحصول على معاشاتهم المستحقة وحسن التعامل مع المواطنين.

وخرجت اللجان لليوم الثاني علي التوالي بتكليف من محمد حمص رئيس مركز ومدينة المطرية، بعد كشفهم غياب 69 من العاملين بمستشفى المطرية المركزي أمس الأربعاء.

وأعلنت رئاسة مدينة المطرية رفع 60 طن قمامة ومخالفات بقرية العصافرة في مناطق «الضغط العالي والبيارة والفداوية وعزبه ناصر»، وذلك في حملة بقيادة عبده محروس رئيس الوحدة المحلية لقرية العصافرة، باستخدام المعدات الجديدة المستلمة بقطاع النظافة، كما وجه رئيس المركز بمزيد من الجهد ووضع خطه متكاملة لرفع كافه تراكمات القمامة بصفة يومية.