وزير الرياضة: الرئيس يهتم بالشباب ويقدم لهم كل أنواع الدعم

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ختام مشروع «تعزيز الاندماج المجتمعي»، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والدوري الإسباني، بالمركز الأولمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادي.

صبحي: كرة القدم من أشهر الألعاب التي تؤثر في نفوس الشباب

وأكد وزير الشباب والرياضة في كلمته، على حرص القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الاهتمام بالشباب وتقديم كل الدعم لهم، مضيفا أن كرة القدم من أشهر الألعاب التي تؤثر في نفوس الشباب، والبرنامج الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والدوري الإسباني يساعد على مكافحة التمييز العنصري ورفع الوعي لدي النشء والشباب وهو الأمر الذي تؤكد عليه دائما وزارة الشباب والرياضة في جميع المشروعات التي تقوم بها، وهو العمل على رفع الوعي لدى الشباب المصري في مختلف المجالات.

مؤكدا أنه يتم استخدام كرة القدم في المشروع، كآلية للوصول الي الاندماج المجتمعي ونبذ التعصب والعنف بين الشباب وتعزيز الانتماء والوطنية فيما بينهم، حيث تعمل ايضا كرة كرة القدم على الجماعية بين الفريق ونشر فكرة تقبل الاخر والاندماج فيما بينهم.

مدير بالمنظمة الدولية للهجرة يشيد بإتمام البرنامج في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية

فيما تقدم ديان ميكفسكي، مدير وحدة السياسات والحوكمة والاتصال بالمنظمة الدولية للهجرة، بالترحيب بوزير الشباب والرياضة والحضور والشباب المشارك بالبرنامج، مؤكدا أن رعاية وزارة الشباب والرياضة للبرنامج هو أمر هام جدا، حيث تعمل الوزارة في برنامجها على دمج الشباب ونشر روح التسامح والإخاء بينهم، مثنيا على إتمام البرنامج في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية المقررة للحماية من فيروس كورونا.

وتضمن البرنامج الذي دام لمدة 5 أيام عدد من ورش العمل، بالإضافة إلى تدريب الشباب على مهارات كرة القدم والعمل الجماعي.

حضر الختام ديان ميكفسكي، مدير وحدة السياسات والحوكمة والاتصال بالمنظمة الدولية للهجرة، وإبراهيم العافية، رئيس وحدة التعاون بوفد الاتحاد الأوروبي بمصر، وخوان فيرنانديز، ممثل اللاليجا الإسباني في مصر، واللواء إسماعيل الفار، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، ومنال جمال مدير عام الإدارة العامة لتدريب الشباب.