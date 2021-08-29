الشباب والرياضة: نرفض مسألة تجنيس لاعبينا وسنحل أي مشكلة تواجههم

قال محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الأبطال البارالمبيين حققوا 5 ميداليات في أولمبياد دورة الألعاب البارالمبية، كما أن وزير الشباب يتابع البطولة لحظيًا، ويتم رصد مسألة التجنيس بمنتهى الدقة، ووزير الشباب أكد محافظتنا على كل أبنائنا الأبطال ومكتبه مفتوح لكل أبناء مصر لحل أي مشكلة يواجهها أي منهم، «نسعى لإعداد الأبطال المصريين ليرفعوا اسم مصر في كل المحافل الدولية».

نرفض أن يمثل أبطالنا دولة أخرى في أي بطولة

وأضاف «فوزي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مصر ترفض قضية التجنيس أو أن يمثل أبطالنا دولة أخرى في أي بطولة، موضحًا أن اثنين من المصنفين عالميا في الفروسية يمثلان بلجيكا وتواصلا مع وزير الرياضة وتحدثا في كافة التفاصيل، مضيفًا أن مشاكلهم الإدارية، الخاصة باتحاد الفروسية، تحول دون لعبهم باسم مصر، «وزير الرياضة وضع استراتيجية للحفاظ على الأبطال المصريين والجميع يرفض تلك الظاهرة».

مصر تبحث عن أبنائها في كل دول العالم

وأشار المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إلى أن عبد القادر سعيد وسامح الدهان لاعبا الفروسية المصريان، الذين يلعبان بأسماء دول أخرى، تواصلا مع وزير الرياضة ورووا له المشاكل الإدارية التي منعتهم من اللعب باسم مصر، وأبديا استعدادهما للعودة لتمثيل مصر في البطولات المقبلة، بعدما وعدهم الوزير بحل جميع مشاكلهم، موضحًا أن مصر تبحث عن أبنائها في كل دول العالم، مختتمًا «مصر أولى بأبنائها».

بحث سبب لوجوء أبطال مصر للتجنيس بالخارج

وأكد محمد فوزي، أن وزير الرياضة أكد للاعبين أنه سيتم حل كل مشاكلهم وهؤلاء اللاعبين على أتم الاستعداد للعب باسم مصر مرة أخرى، كما أن وزير الرياضة شكل لجنة للبحث وراء أبطال مصر الرياضيين في الألعاب الفردية والتعرف على أسباب تجنيس هؤلاء اللاعبين.