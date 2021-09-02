الجامعة المصرية الصينية تبدأ تطعيم جميع الطلاب والعاملين بلقاح كورونا

أعلن الدكتور أشرف الشيحي، رئيس الجامعة المصرية الصينية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، البدء في تطعيم كافة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعة ضد فيروس كورونا، ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الجامعة لحماية الجميع من مخاطر فيروس كورونا، لافتا إلى أن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات الوقائية منذ ظهور الفيروس، إلى جانب تفعيل أنظمة التعلم عن بُعد، وتخفيض الكثافات داخل كافة منشآت الجامعة.

منح للطلاب المتفوقين

وقال الدكتور أشرف الشيحي، في بيان صادر اليوم عن الجامعة المصرية الصينية، إنه تم تقديم حزمة من المنح للطلاب المتفوقين أوائل الثانوية العامة الحاصلين على أعلى الدرجات، إلى جانب المنح المقدمة لأبناء الشهداء من أبطال القوات المسلحة والشرطة وأبناء المحافظات النائية وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تقديم منح جزئية لبعض الفئات التي تقدم خدمات للمجتمع.

وأضاف أن إدارة الجامعة المصرية الصينية، قررت عدم زيادة المصروفات الدراسية لكليات الجامعة «الهندسة والصيدلة والعلاج الطبيعي والاقتصاد والتجارة الدولية»، لافتا إلى أن كلية الهندسة بها عدد من البرامج الدراسية بنظام الساعات المعتمدة وهي برامج هندسة التشييد والبناء، وهندسة الطاقة والطاقة المتجددة،، والميكاترونيكات، والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات وبرنامج هندسة البترول.

وسائل الطب الصيني

وأشار إلى أن الدراسة في كلية الصيدلة، تقدم أفضل البرامج الدراسية حيث يسمح للطالب بدراسة جميع التخصصات الصيدلية (الصناعية والإكلينيكية) وليس الإكلينيكية فقط، فيما تقدم كلية الاقتصاد والتجارة الدولية؛ خمسة برامج متخصصة وهي برنامج التمويل والاستثمار، وبرنامج الأعمال الدولية، وبرنامج الاقتصاد الدولي، وبرنامج التسويق والابتكار، وبرنامج المحاسبة، موضحا أن كلية العلاج الطبيعي تقدم لطلابها برامج تدريس الطب الصيني واستخداماته ضمن وسائل العلاج الطبيعي، وتدريب الطلاب على وسائل الطب الصيني أثناء البرنامج الدراسي.