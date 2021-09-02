العسومي: أمن واستقرار ليبيا ضرورة حتمية لأمن المنطقة ككل

أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي عن ترحيب البرلمان العربي بمخرجات مؤتمر دول جوار ليبيا الذي استضافته العاصمة الجزائرية على مدار اليومين الماضيين، بمشاركة وزراء خارجية ليبيا، مصر، تونس، السودان، النيجر، تشاد، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزير خارجية الكونغو الديمقراطية، ممثلا للرئيس الكونغولي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ومفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية وقضايا السلم والأمن، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا.

العسومي يؤكد أهمية مضامين البيان الختامي للاجتماع

وأكد العسومي أهمية مضامين البيان الختامي الصادر عن الاجتماع، خاصة تأكيده على الدور المحوري لآلية دول الجوار في دعم المسار الليبي برعاية أممية، والرفض القاطع لجميع أشكال التدخلات الأجنبية في الشئون الداخلية الليبية، وضرورة خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وتعزيز تدابير بناء الثقة من أجل تهيئة المناخ الملائم لإجراء الانتخابات القادمة في الموعد المقرر لها، فضلاً عن ضرورة تفعيل الاتفاقية الرباعية بين ليبيا ودول الجوار لتأمين الحدود المشتركة.

أمن واستقرار ليبيا ضرورة حتمية لأمن المنطقة ككل

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن أمن واستقرار ليبيا يمثل ضرورة حتمية لأمن واستقرار المنطقة ككل، معرباً عن دعم البرلمان العربي الكامل لكافة الجهود العربية والإقليمية والدولية التي تصب في مصلحة تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا، كما دعا جميع أطراف العملية السياسية في ليبيا إلى إعلاء المصلحة العليا للشعب الليبي والتوصل إلى توافق وطني حول كافة القضايا التي تقود إلى حل نهائي ومستدام للأزمة الليبية.

رئيس البرلمان يشيد بمقترح مصر استضافة الاجتماع القادم

وثمن رئيس البرلمان العربي الجهود المقدرة التي بذلتها الجمهورية الجزائرية من أجل تنظيم واستضافة هذا الاجتماع الهام، وتوفيرها كافة المقومات اللازمة لنجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة منه، مشيدا بمقترح مصر استضافة الاجتماع القادم لاجتماع خارجية دول الجوار الليبي، من أجل استكمال المباحثات حول دعم الأمن والاستقرار في ليبيا، والاتفاق على خارطة طريق واضحة لتنظيم الانتخابات العامة المقررة في ديسمبر المقبل 2021.