مقتل 16 إيرانيا إثر سقوط حافلة في كردستان الكردية

قتل 16 شخصا وأصيب 12 آخرون في غرب إيران، إثر سقوط حافلة صغيرة من على طريق في واد، وفقا للتليفزيون الرسمي الإيراني، حيث ذكر التقرير أن الحادث وقع في محافظة كردستان الكردية ظهر الخميس، وتم نقل 12 مصابا إلى مستشفى في مدينة سنندج.

ونشرت هيئة الطوارئ في إيران مروحية إنقاذ بالإضافة إلى إرسال 6 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، بينما لم تبلغ السلطات عن سبب الحادث واكتفت بالقول: إنه قيد التحقيق.

وتسجل إيران ما يقرب من 17 ألف حالة وفاة سنويًا بسبب الحوادث وهي تمتلك واحدًا من أسوأ سجلات السلامة المرورية في العالم، ويرجع السبب في ذلك إلى تجاهل قوانين المرور والمركبات غير الآمنة وخدمات الطوارئ غير الكافية.

اشتباكات في الإقليم

وفي الإقليم ذاته أفادت وسائل إعلام بأن القوات الإيرانية قامت بتفكيك جماعة إرهابية مجهولة الهوية في إقليم كردستان غرب البلاد، موضحة: أن الحرس الثوري الإسلامي واجه «جماعة إرهابية مناهضة للثورة الإسلامية» بعدما دخلت الأراضي الإيرانية من إقليم كردستان العراق.

وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية بأن الحرس الثوري الإيراني قتل العديد من المقاتلين وصادر ذخيرتهم.

يشار إلى أنه غالبًا ما يكون الصراع بين إيران والجماعات الكردية عنيفًا، ففي وقت سابق من هذا الشهر، تم العثور على مسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي ميتًا في العاصمة الكردية العراقية أربيل، وفي مايو قتل أحد أعضاء الحرس الثوري الإيراني في اشتباكات مع مقاتلين أكراد بالقرب من الحدود العراقية.

وتحافظ بعض الجماعات الكردية الإيرانية المعارضة على الوجود عبر الحدود في إقليم كردستان العراق، وفى العام الماضي، أطلق الحرس الثوري الإيراني صواريخ على مواقع الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في العراق.