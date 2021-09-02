وزارة القوى العاملة المصرية: 120 مهنة جديدة في «الفحص» بالسعودية

أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية، أن الممثل العمالي المصري بالمملكة العربية السعودية، أفاد بأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، وهي السلطة المختصة بأوضاع العاملين داخل حدود المملكة، قدر قررت إضافة 120 مهنة جديدة لتدخل في نطاق مبادرة الرخصة المهنية.

متحدث وزارة القوى العاملة المصرية: المهن الجديدة التي تخضع للفحص المهني تندرج تحت 6 اختصاصات

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الاعلامي لوزارة القوى العاملة المصرية ، أن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تلقى التقرير من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية السعودية، وذلك في إطار اهتمام الوزير ومتابعته المستمرة لأوضاع وأحوال العمالة المصرية داخل الأراضي السعودية، لافتا إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أضافت 6 اختصاصات جديدة يندرج تحتها 120 مهنة في إطار مبادرة الفحص المهني للتحقق من امتلاك العاملين فيها للمهارات اللازمة لممارسة عملهم.

وأشار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة المصرية، أن أهم الاختصاصات التي تمت إضافاتها ويندرج تحتها 120 مهنة حرفية جديدة، وفقا لما ذكره التقرير الذي أرسله الملحق العمالي كريم أبو السعود، القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، وهي على النحو التالي:

- التكييف

- اللحام

- نجارة المباني

- ميكانيكا السيارات

- كهرباء السيارات

- الدهان

اللحام وميكانيا وكهرباء السيارات والدهان ونجارة المباني والتكييف أبرز الاختصاصات الجديدة

وكشف هيثم سعد الدين، المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة المصرية، أن الملحق العمالي المصري بمكتب التمثيل العمالي بالرياض كريم أبو السعود، أوضح أنه بعد إضافة 120 مهنة جديدة تندرج تحت اختصاصات التكييف، واللحام، ونجارة المباني، وميكانيكا السيارات، وكهرباء السيارات، والدهان، يصبح عدد المهن الحرفية التي تخضع لرخصة لفحص المهني نحو 225 مهنة من أصل 1099 مهنة حرفية تخصصية، وهي المهن التي تستوجب أن يكون العامل فيها لديه مهارات وقدرات خاصة من أجل الالتحاق بها داخل المملكة.

وأوضح متحدث وزارة القوى العاملة المصرية، أن هذه المهن الحرفية التي تحتاج إلى رخصة فحص مهني هي المهن التي تعتمد في امتهانها على التكييف أو اللحام أو الدهان، كل المهن الفنية، والسباكة، وتركيب الكهرباء، وفني إصلاح الأجهزة المنزلية المعمرة، وورش إصلاح السيارت والمواتير والمعدات وفني صيانة الأجهزة الكهربائية وأجهزة التكييف، والثلاجات، وفني ورش النجارة وأعمال الدهان والتصميم وصيانة الكهرباء وفني الحدادة وغيرها من الحرف التي تحتاج فنيات.