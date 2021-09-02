يبحث العديدون من محبي الدراما أو عشاق الرياضة عن تردد قناة أبو ظبي بجميع محطاتها، حيث نالت قناة أبو ظبي الإماراتية إعجاب العديد من المشاهدين في الوطن العربي وحول العالم نظرا لتنوعها ومحاولتها إرضاء جميع التفضيلات سواء رياضية أو فنية أو اجتماعية.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، تردد قناة أبو ظبي 2021 على النايل سات، في التقرير التالي:

تردد قناة أبو ظبي

تردد قناة أبو ظبي: 11524 أو 11411.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

تردد قناة أبو ظبي الرياضية AD Sport 3 HD الناقلة الدوري الأوروبي والهولندي الممتاز.

تردد: 11527

معدل الترميز: 27500

تردد قناة أبو ظبي دراما نايل سات 2021

تردد قناة أبو ظبي دراما: 12226.

الاستقطاب: رأسي.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل ترميز 27500.

تردد قناة ناشيونال جيوجرافيك أبو ظبي

وانطلقت قناة ناشيونال جيوجرافيك أبو ظبي في عام 2009؛ لعرض برامج وثائقية عن الحياة البرية والغابات والبحريات والعلوم والهندسة والسفر والثقافة، بالإضافة إلى البرامج التاريخية والتحقيقات العلمية.

نايل سات HD

التردد: 11411 MHz

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 30000.

التصويب: 3/4 أو Auto.

ونجحت قناة أبو ظبي خلال الفترة الماضية على جذب الكثير من المتابعين لها، ويستمتع الكثير من محبي الأفلام والمسلسلات الدرامية بمشاهدة البرامج والحصريات التي تعمل قناة أبو ظبي دراما على بثها بشكل دائم.

كما توفر قناة أبو ظبي إمكانية متابعة المسلسلات والأفلام والمباريات من الدوريات المختلفة وكل ما يبث عبر شاشتها على خاصية البث المباشر على موقع القناة الرسمي، بالإضافة إلى إتاحة متابعتها عبر التطبيق المتاح تحميله بشكل مجاني على الهواتف.