مع انطلاق قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي في عام 2009، أصبحت أفضل قناة في الشرق الأوسط، لعرض البرامج التلفزيونية، التي تتناول الحياة البرية والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والسفر والثقافة، فضلًا عن التحقيقات والبرامج التاريخية، وبدأ محبوها ومتابعوها في البحث مؤخرًا عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد 2021 على النايل سات.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد 2021 على النايل سات على النحو التالي:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد 2021 على النايل سات

ويمكن مشاهدة قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي التي تبث إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نايل سات وعرب سات، ويستطيع المشاهد أن يتابعها بضبط جهاز الاستقبال على الترددات التالية:

نايل سات HD

التردد: 11411 MHz

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 30000.

التصويب: 3/4 أو Auto.

نايل سات SD

التردد: 11526 MHz

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصويب: 5/6 أو Auto.

عرب سات بدر 6

التردد: 11804 MHz

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصويب: 3/4 أو Auto.

وقناة ناشونال جيوغرافيك، متخصصة في تقديم برامج تحاول فهم العالم وحمايته، وتحظى القناة بشهرة عالمية تستمدها من مصداقية المحتوى المقدم الذي يناسب اهتمامات المشاهدين المتنوعة، وتتسم برامج القناة بالذكاء وتقديم محتوى ترفيهي واقعي يصب في مصلحة العلوم الشائعة والتكنولوجيا والتاريخ الطبيعي وعلم الآثار والألغاز الطبيعية.

البرامج المعروضة على ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي

ويعرض في الأسبوع الأول من شهر أغسطس البرامج الآتية:

- المملكة المتوحشة: يوم الأحد الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية، و9 مساءً بتوقيت الإمارات.

- غوردن رامزي أسرار الطعام: يوم الأربعاء الساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية، و11 مساءً بتوقيت الإمارات.

- حياة المستكشف بوب بالارد: الخميس الساعة 7 مساءً بتوقيت السعودية، و8 مساءً بتوقيت الإمارات.