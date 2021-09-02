«سوزوكي اسبريس» تتصدر مبيعات السيارات الصغيرة خلال 7 أشهر من 2021

كشف التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، عن مبيعات السيارات الصغيرة في السوق المصرية خلال أول سبعة أشهر من العام الجاري 2021.

وجاء في المرتبة الأولى سيارة «سوزوكي اسبريس»، بنسبة مبيعات وصلت 87.9%، حيث احتلت أكبر نسبة مبيعات في السيارات الصغيرة.

وتتمتع السيارة في السوق بمحرك 1000 سي سي، الذي يولد قوة 67 حصاناً، ويتصل المحرك بناقل حركة مانيوال، موزود بـ5 سرعات.

وجاء في المرتبة الثانية السيارة «سوزوكي ألتو»، بنسبة مبيعات 8.8% من إجمالي مبيعات السيارات الصغيرة.

وتعتمد السيارة على محرك سعة 800 سي سي تربو، ويولد قوة 47 حصاناً، وأقصى سرعة 130 كيومتر في الساعة، ويتصل المحرك بناقل حركة مانيوال، مزود بخمس سرعات.

بينما حصلت السيارة «فيات 500» على أقل نسبة مبيعات بين السيارات الصغيرة في السوق المصرية، حيث وصلت مبيعاتها إلى 3.3% من إجمالي حجم المبيعات.

وتعتمد السيارة على محرك سعة 1400 سي سي، ويولد قوة 100 حصاناً، وأقصى سرعة 182 كيلومتراً في الساعة، ويتصل المحرك بناقل حركة أتوماتيك‎، مزود بست سرعات.

تقرير معلومات سوق السيارات «أميك»

ويصدر تقرير معلومات سوق السيارات «أميك» كل شهر من العام، ويبين حركة البيع في السوق ويرصد اختلاف المبيعات ومقارناتها بالعام الماضي، من حيث الارتفاع والانخفاض في جميع المركبات التي توجد في السوق المصري.

يذكر أن السوق المصري عانى فترة عصيبة في أوائل العام الماضي بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في غلق العديد من المصانع السيارات في العالم، وخفض الإنتاج وتوقف شبه كامل لحركة التصدير.

وسيطرت حالة من التوقف شبة الكامل على السوق المصري في حركة البيع بسبب قرارات الحكومة، بوقف عمليات تراخيص السيارات لمدة قاربت الشهرين، ما تسبب في توقف البيع بشكل كامل ونقص في المعروض من السيارات.

واستعاد السوق المصري عافيته بشكل كبير في أواخر العام الماضي، وبدأت حركة السوق في العودة، إذ قام العديد من التجار بتقديم عروض ترويجية لاستعادة حركة البيع والشراء بالسوق المصري.