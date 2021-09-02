بسبب كرة القدم.. أمن الأقصر يعيد طفلاً لأسرته بعد يومين من اختفائه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر من إعادة طفل متغيب عن أسرته، بعد يومين فقط من اختفائه، حيث ورد بلاغ رسمي إلى وحدة مباحث مركز شرطة إسنا، جنوب محافظة الأقصر، بتغيب الطفل «محمد حمادة أبو ضيف»، يبلغ من العمر 11 سنة، حيث تم العثور على الطفل أثناء تواجده بمحافظة أسوان.

بلاغ لمباحث إسنا بتغيب طفل 11عاما

ورد بلاغ إلى وحدة مباحث مركز شرطة إسنا، جنوب محافظة الأقصر، يفيد بتغيب طفل يبلغ من العمر 11 عاما، عقب خروجه من المنزل بمنطقة «القرية»، التابعة لدائرة مركز شرطة إسنا.

وتلقى اللواء خالد عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر، إخطاراً من وحدة مباحث مركز شرطة إسنا جنوب محافظة الأقصر، يفيد بورود بلاغ من أسرة الطفل «محمد حمادة أبو ضيف»، بتغيبه عن منزله لمدة يومين كاملين، دون محاولة التواصل مع أسرته، مما جعلهم يحررون محضراً رسمياً باختفائه، خوفاً من إصابته بأي مكروه.

وفي ضوء تعليمات اللواء خالد عبد الحميد، مدير أمن الاقصر، واللواء مجدي لطفي، مدير المباحث الجنائية، تم وضع خطة بحث للعثور على الطفل المتغيب، وبالفعل توصلت جهود رجال المباحث إلى موقع الطفل الحالي حيث تواجد داخل محافظة أسوان وتم تسليمه لمديرية أمن أسوان.

رغبة الطفل في الالتحاق بنادي لكرة القدم سبب اختفائه

كما توصلت جهود المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر في هذه الواقعة، إلى رغبة الطفل في الالتحاق بأحد أندية كرة القدم داخل محافظة أسوان، وخوض اختبارات قبل الالتحاق بالنادي، مما جعله يترك المنزل ويتجه إلى محافظة أسوان.

وعقب العثور على الطفل، تم استدعاء والده، المبلغ عن الواقعة، وأكد عقب سؤاله ما جاء بأقوال ابنه المتغيب، وعقب ذلك تم تسليمه نجله، وإخطار النيابة لاستكمال الإجراءات.