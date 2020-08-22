فريق طبي بمستشفى قنا الجامعي ينجح في إعادة تثبيت يد طفل بعد بترها

أعلن الدكتور محمد يوسف أحمد، المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، نجاح فريق طبي من أقسام العظام والتخدير من إعادة زرع يد طفل في إطار العمليات الدقيقة والتي تحتاج إلى مهارة خاصة التي توفرها مستشفيات قنا الجامعية من خلال تجهيزها بأحدث الأجهزة والأدوات وتوفير التدريب المناسب لأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب ومعاونيهم وأطباء المستشفى تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور علي عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب بقنا.

وأضاف الدكتور سيد عبد الحميد رئيس قسم جراحة العظام بطب قنا والمستشفى الجامعي أنه فور استقبال حالة طفل يبلغ 14 عاما يعاني من البتر الكامل للكف قام فريق جراحي مكون من الدكتور خالد حسن مسلم مدرس واستشاري جراحة العظام وجراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية بالقسم والأطباء احمد عبده من قسم العظام ومن قسم التخدير كلا من الأطباء محمد رجب فهيم ورمضان عبد السلام أحمد تحت اشراف الدكتور جاد سيد جاد رئيس قسم التخدير بإجراء عملية جراحية عاجلة نجحت في إعادة تثبيت اليد مرة أخرى.

وأضاف الدكتور خالد مسلم أن العملية استغرقت نحو 10 ساعات متواصلة تم خلالها تثبيت العظام وتوصيل الأوعية الدموية والشرايين والوردة وجميع الاوتار وأعصاب اليد المبتورة والمريض الآن في حالة مستقرة وتماثل للشفاء بالقسم الداخلي بالمستشفى والآن في مرحلة العلاج المنزلي مع المتابعة الطبية المستمر لحالته من خلال القسم.