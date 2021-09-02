النساء تغار من رانيا منصور في «السيدة زينب»

كشفت الفنانة رانيا منصور، عن الشخصية التي تجسدها خلال أحداث مسلسل «السيدة زينب»، الذي تقوم ببطولته الفنانة القديرة سوسن بدر وآخرين.

وأكدت رانيا، في بيان لها، أنها تقدم شخصية تدعى ليلى، وهى بنت وحيدة ووالدها متوفى، بينما والدتها تدعى قدرية، الذى تجسد هذه الشخصية الفنانة دينا، فهى تقطن في إحدى الحارات الشعبية فى منطقة السيدة زينب، التى تدور حولها محور الأحداث.

رانيا منصور: أقدم شخصية ليلى فى مسلسل السيدة زينب

وأضافت رانيا، أنها من خلال نظراتها التلقائية، تجذب أغلبية الشباب وكبار السن لها، واصفة بذلك بأنه بسبب جمالها الفائق، الذى تكتمل عناصره بالأنوثة الطاغية، والصوت الناعم، والأسلوب المرن فى الحديث مع الجميع، فيؤدى هذا إلى دفع الرجال بالانجذاب نحوها، بكل سهولة، فيغار منها النساء فتشتعل النار بينهم وغيرها.

رانيا منصور: طموحات ليلى الخروج من الحارة الشعبية

وإستكملت رانيا، بأن لديها تتطلعات طموحية على أن تخرج من هذه الحارة الشعبية، لرسم طموحات وأحلام في خيالها، للوصول لها، لكي تستطيع تحقيقها وغيرها من الأحداث، التي سترونها أثناء المشاهدة.

كما أشارت رانيا، إلى أن تصوير العمل انتهى أكثر من نصفه تقريبًا، وتدور أحداث المسلسل حول منطقة السيدة زينب، وحى زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل، قصصًا في تلك المنطقة فى إطار اجتماعى، وسيذاع على الشاشة الذهبية أوف سيزون، على أحد القنوات الفضائية.

وأعربت رانيا، عن سعادتها بهذا العمل، مشيرة إلى أن هذه الحدوتة بالنسبة لها، تجربة جديدة ستظهر فيها بشكل مختلف، عما ظهرت به من قبل، معربة عن أمنياتها بأن ينال دورها إعجاب الجمهور عند طرحه.

وجدير بالذكر، أن مسلسل «السيدة زينب» يتضمن نخبة من النجوم أبرزهم الفنانة القديرة سوسن بدر، والنجم محمود عبد المغنى، رانيا منصور، الفنانة الإستعراضية دينا، ليلى عز العرب، أحمد وفيق، فراس سعيد، سامى مغاورى، أشرف عبد الغفور، حسام داغر وآخرين، وهو إنتاج شركة M.G.R للإنتاج الفنى لمالكها المنتج ممدوح شاهين ومن سيناريو وحوار أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى.