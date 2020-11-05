رانيا منصور تتخلى عن شعرها في "أسود فاتح".. والجمهور: جذابة حتى من غيره

نالت الفنانة رانيا منصور، إشادات عديدة من جمهور السوشيال ميديا عن دورها في مسلسل "أسود فاتح"، أمام النجمة هيفاء وهبي.

وجسدت "رانيا" في المسلسل دور "آيه" التي تكشف معاناتها مع سرطان المخ، حيث تخلت الفنانة في معظم الحلقات عن الظهور بشعرها، حيث ظهرت "صلعاء".

وقد جاءت إشادات الجمهور لها على الدور كالتالي: "انتي جريئة جدا بيحكي"، وقال آخر "برافو مسلسل تحفة جدا وأنتي عاملة دور رهيب يارانيا"، فيما وعلق آخر "بتفرج عالمسلسل عشان أنتي فيه".

وأضاف تعليق من متابع "بصراحة مسلسل عظمة ودورك عظمة"، فيما كتب آخر "بحبك أوي يارب تحققي كل أحلامك ياقمر أنتي وحدة ولا ملكات الجمال، أنا بحبك وتقريبا شفت كل أعمالك أنتي بجد ممثلة خلوقة ومحترمة زي العسل، "جذابة حتى وانتي من غير شعر".

وقد تفاعلت رانيا مع الجمهور ونشرت كواليس تخليها عن شعرها بالمكياج

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، واستقرت الجهة المنتجة على عرض العمل على موقع "شاهد".

"أسود فاتح" تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، ويشارك في بطولته شريف سلامة وروجينا وأحمد فهمي ومعتصم النهار وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين.

وواجه المسلسل العديد من الأزمات، وكان من المقرر عرضه في رمضان 2020، لكن توقف تصويره نظرًا لانتشار فيروس كورونا المستجد، ثم عادوا للتصوير مرة أخرى باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وتسبب انفجار مرفأ بيروت فى توقف التصوير أيضا حيث كان يتم تصوير معظم المشاهد هناك، ليضطر المخرج لاختيار مكان آخر لاستكمال التصوير.