آخرهن رانيا منصور.. فنانات ظهرن بدون "شعر" لدعم مرضى السرطان

بعد انتشار صورة الفنانة رانيا منصور وهي صلعاء، بسبب إصابتها بمرض السرطان خلال أحداث مسلسل "أسود فاتح" مع الفنانة هيفاء وهبي، أثار ظهورها تفاعلا كبيرا على السوشيال ميديا.

وظهرت "رانيا" خلال الصور بدون شعر نهائيا بسبب إصابتها بمرض السرطان ضمن أحداث المسلسل، واكتفت بالتعليق علي الصور باسم الشخصية التي تقدمها خلال مسلسل "أسود فاتح"، ويعرض حالياً علي أحد القنوات الفضائية .

ولم تكن رانيا الفنانة الوحيدة التي ظهرت بدون "شعر" من أجل دعم المصابين بالمرض اللعين.

حيث ظهرت الفنانة هند صبري في مسلسل "حلاوة الدنيا" والتي أدت دور مريضة سرطان تحلق شعرها بنفسها خلال فترة خضوعها للعلاج الكيماوي، وأيضا استعانت بخبير مكياج للحصول على هذا الشكل ولم تقم بقص شعرها في الواقع، والمسلسل هو النسخة العربية للمسلسل اللاتيني Terminals، وتدور أحداثه حول "أمينة" هند صبري التي تكتشف قرب موعد زواجها أنها مريضة بالسرطان، فتغير في هذه اللحظة كل ما كانت ترتب له، وتبدأ في إعادة النظر في علاقتها بمن حولها، خاصة في ظل وقوع عدد من المشاكل مع شقيقتها.

وقامت الفنانة نادين نسيب نجيم، بظهور خاص بدون "شعر" ضمن أحداث مسلسل "خمسة ونص" دعماً لمرضي السرطان، والذي عرض بالعام الماضي، وتتناول أحداث المسلسل قصة حب غير مألوفة بين الطبيبة "بيان" ورجل الحزب (غمار)، تحاول فيها المرأة ترويض حبيب يشتهي مجد المال، ويعاني من الحقد وصراعات على السلطة، وقدرتها على لعب دور نافذ في حياته.

والأمر ذاته مع الفنانة إلهام شاهين التي ظهرت بدون "شعر" في فيلم "ريجاتا" والذي تؤدي فيه دور امراة مصابة بمرض السرطان، الذي عرض عام 2015.