بسبب علاقة عاطفية.. تفاصيل مقتل «عجوز بدر» على يد ابنتها بشوكة مطبخ

كشفت تحريات المباحث في مقتل عجوز ثمانينية على يد ابنتها عن أن علاقة الابنة بأحد الشباب السبب في الواقعة، حيث تبين أن خلافًا نشب بين العجوز وابنتها العشرينية داخل منزل الأسرة في منطقة بدر، بسبب مطالبة السيدة عز أحمد راضي لابنتها بقطع علاقتها بشاب تربطها به علاقة عاطفية منذ عدة أشهر وأنها لاحظت أن ابنتها تتحدث في الهاتف معه لأوقات طويلة، لتنصحها قائلةً: «ده عيل صايع مش بتاع جواز وعايز يتسلى، المفروض كان دخل البيت من بابه».

نصيحة عجوز بدر

رسالة عجوز بدر أو نصيحتها لابنتها لم تلق قبولًا من الفتاة التي سمعت حديث والدتها ولم تعر له اهتمامًا وردت عليها بقولها: «هبقى أقطع علاقتي بيه»، في رسالة توحي أنها ترغب في إسكات والدتها فقط، ومرت الأيام وظلت العجوز تراقب تصرفات ابنتها وتحاول تقويم سلوكها كلما شاهدت أمرًا لا تقبله.

شوكة المطبخ القاتلة

فتاة بدر كانت تعتبر ما تفعله والدتها معها حصار ومراقبة وحجر على حريتها، فدائمًا كانت ترفض نصائح والدتها وتتحدث معها بصوتٍ عالٍ، ووصلت بها الدرجة إلى الاعتداء عليها بالضرب بشكل متكرر، وانتهى الأمر في آخر مشادة بينهما إلى دخول الفتاة المطبخ والإمساك بشوكة المطبخ الكبيرة التي تستخدم في رفع الطعام من الإناء الخاص بالتسوية إلى أطباق التقديم، وطعنت والدتها في صدرها عدة طعنات أودت بحياتها في الحال.

رواية جيران سيدة بدر

حضر جيران سيدة بدر على صرخاتها فوجدوها غارقة في دمائها، فأسرعوا بنقلها إلى المستشفى عن طريق سيارة الإسعاف، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة في الحال، وبعدها انتقلت قوة أمنية إلى مسرح الجريمة وألقت القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بقتل والدتها بسبب خلافات أسرية بينهما، وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليها لبيان أسباب وفاتها رسمية، وقررت حبس الفتاة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.