70 جنيهًا ثمنًا لحياة مسنة.. تفاصيل مقتل عجوز وسرقتها بالمعادي

في جنح الليل وتحت ستار الظلام الدامس، لفظت سيدة ذات الـ82 عامًا أنفاسها الأخيرة، وذلك عقب اعتداء عاطل عليها بعد اكتشاف أمر سرقته لها، ليلوذ بعدها بالفرار وبحوزته 70 جنيهًا كانت هي كل ما استطاع الحصول عليه من شقة المجني عليها، ليصبح متهمًا بالسرقة والقتل وتتم إحالته إلى محكمة الجنايات.

انتشار الرائحة والعثور على الجثة

رائحة عفنة بدأت في الانتشار من شقة المجني عليها المسنة التي تقطن بمنطقة كوتسيكا بالمعادي في القاهرة، إذ التقطت أنوف الأهالي تلك الرائحة وبدأوا في البحث عن مصدرها لتقودهم حاسة الشم إلى الشقة محل الواقعة، ومن هنا تم كشف النقاب عن جريمة قتل بشعة دون معرفة الأسباب والدوافع لإنهاء حياة سيدة مسنّة داخل منزلها.

اكتشفت وجود اللص فقتلها

فور اكتشاف الجريمة، قام الأهالي بإبلاغ ضباط قسم شرطة المعادي بما عثروا عليه، لتنتقل بعد ساعات قليلة قوة من فريق البحث والتحري وبمجرد الوصول إلى المنطقة والصعود إلى الشقة محل الواقعة، شرعوا في عمليات الفحص والمعاينة، إذ تبيّن صحة البلاغ، وأسفرت عملية الفحص أنّ الجثة تعود لمسنة ثمانينية.

وكشفت التحريات أنّ المجني عليها تعمل بائعة في المنطقة، وبتكثيف التحريات وفحص محتويات الشقة، تبيّن أنّ الضحية لقيت مصرعها بعدما تسلل لص إلى شقتها وسرق مبلغ 70 جنيهًا؛ نظرًا لأنها تعيش وحيدة.

ضبط المتهم وإحالته للجنايات

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته بالتهم التي توصلت إليها قوة المباحث، أقر بارتكاب الواقعة واقتادته القوة بحضور النيابة العامة لتمثيل الجريمة، وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في القضية لتتم إحالته في النهاية إلى محكمة الجنايات.