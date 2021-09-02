مستريح جديد بسوهاج.. جمع أكثر من 30 مليون جنيه واختفى

تلقت مباحث الأموال العامة لفرع الوجه القبلي عدة بلاغات من مواطنين يقيمون دائرة مركز المنشاه، جنوب محافظة سوهاج، تفيد بظهور «مستريح جديد»، يتمثل في تاجر مصوغات، استولى على مبالغ مالية من المواطنين، بلغت حوالي 30 مليون جنيه، بزعم توظيفها مقابل أرباح شهرية، إلا أنه اختفى في ظروف غامضة، وأشارت التحريات إلى وجود عدد كبير من الضحايا لم يتقدموا ببلاغات حتى الآن.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن المتهم هرب من محل إقامته، قبل تقديم البلاغات ضده، ولا يعرف أحد مكان تواجده، بعد أن أغلق هواتفه المحمولة، ورجحت المصادر ارتفاع المبالغ المستولي عليها، في حال تقديم باقي الضحايا بلاغات ضده.

وأكد المصدر أن المتهم تحصل علي المبالغ بزعم توظيفها في مجال تجارة للذهب منذ سنوات، وأنه كان يمنح الضحايا مبالغ شهرية، إلا أنه توقف عن السداد منذ عدة أشهر، مما جعل الضحايا يتقدمون ببلاغات ضده إلى مباحث الأموال العامة.

وتلقى فرع مباحث الأموال العامة، بقيادة العميد صلاح أبوسحلي، رئيس الفرع، عدة بلاغات من أشخاص يقيمون بدائرة مركز المنشاه، يتهمون فيه «جرجس س.»، 62 سنة، بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة منهم، بزعم توظيفها في مجال تجارة الذهب، مقابل أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد منذ عدة أشهر.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وتبين من التحريات الأمنية لمباحث الأموال العامة أن المتهم اختفى من محل إقامته بدائرة مركز المنشاه، ويجري تتبع خط سيره للقبض عليه، كما أشارت التحريات إلى عدم تقديم عدد كبير من الضحايا لبلاغات، أملاً في استرداد أموالهم.

وأكد احد أصحاب البلاغات، فضل عدم ذكر اسمه، أن المتهم صاحب محل مصوغات شهير بمدينة المنشاه، وأنه كان يدفع أرباحاً شهرية بواقع 2500 جنيه عن كل 100 ألف جنيه، و25 ألف جنيه شهرياً عن كل مليون جنيه.

وأضاف أن المتهم معروف بسمعته الطيبة في مدينة المنشاه، وأنه يعمل في مجال توظيف الأموال منذ حوالي 10 سنوات، وأنه كان ينتظم في صرف الأرباح الشهرية، إلا أنه في الفترة الأخيرة، قام ببيع جميع أملاكه في مدينة المنشاه، قبل أن يختفي بصورة مفاجئة، وأغلق جميع هواتفه.