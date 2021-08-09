«اقتصادية بني سويف» تحدد 21 سبتمبر لبدء محاكمة «مستريح مغاغة»

حددت المحكمة الاقتصادية باستئناف بنى سويف، مأمورية المنيا، يوم 21 سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة «حسين أ.»، المعروف إعلامياً بـ«مستريح مغاغة»، و47 آخرين، في قضية التربح والنصب على المواطنين، بزعم توظيف أموالهم بشركة رخام.

وشمل قرار الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية بمأمورية بنى سويف، 3 متهمين أسياسين و45 متهماً أخرين، متورطين فى تهمة المشاركة ودعوة المواطنين في توظيف الأموال.

ومن بين المتهمين الـ47، تجري محاكمة 12 متهماً حضورياً، قررت النيابة العامة حبسهم على ذمة القضية، وأمرت بضبط وإحضار 35 آخرين مازالوا هاربين حتى اليوم، وبعضهم تمكن من الهرب خارج البلاد.

وقرر المحامي العام لنيابات شمال المنيا، في وقت سابق، إحالة المتهم الرئيسي في القضية «حسين أ. أ.»، الشهير بـ«مستريح مغاغة»، و 46 آخرين إلى محكمة جنايات بني سويف الاقتصادية، لقيامه بجمع مبلغ 1.5 مليار جنيه من الأهالي، على سبيل استثمار تلك المبالغ وتوظيفها بقطاع المحاجر وتصديرها لدولة الصين، ومنح المودعين لديه فوائد تصل إلى 20 % وأكثر.

وتلقى مدير أمن المنيا، في وقت سابق، إخطاراً بتمكن فريق البحث الجنائي بشمال المحافظة، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة، وفريق البحث، برئاسة رئيس مباحث العدوة، ومعاون أول، مباحث مغاغة، من القبض على «حسين م.»، وأحد معاونيه «ح. م.»، من قرية «فقادة»، بمركز مغاغة، لتورطهما في جمع مبالغ مالية من المواطنين، تجاوزته مليار و500 مليون جنيه، بحجة استثمارها في الرخام والتصدير لدولة الصين.