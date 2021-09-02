«الهباش»: القمة الثلاثية دليل على اهتمام مصر والأردن بالقضية الفلسطينية

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن القمة الثلاثية التي جمعت الرئيسين المصري والفلسطيني والعاهل الأردني، اليوم، تبرز الاهتمام العام المشترك للدول العربية الإسلامية بعدد من القضايا، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي تعتبر القضية الأم والمركزية الخاصة لكل شعوب الدول العربية، «التوقيت في محله، والطريقة والظروف هي التي فرضت نفسها، وتأتي في إطارها الطبيعي من التنسيق والتشاور الكامل والمستمر بين كل من فلسطين والأردن ومصر».

«الهباش»: القمة دليل على اهتمام مصر والأردن بحل القضية الفلسطينية

وأضاف «الهباش»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الخميس، أن البيان الختامي للقمة اليوم حدد توقيت ومكان القمة الثلاثية القادمة في عمان، ما يدلل على الاهتمام الجاد من مصر والأردن بحل القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن القمة ركزت أيضًا على القضايا ذات الاهتمام المشترك.

مستشار الرئيس الفلسطيني: مصر والأردن جزء من الحراك الدولي ودفع عملية السلام

وأوضح أن المفاوضين الفلسطينيين لم يغلقوا الباب أمام المفاوضات مع إسرائيل، ولكن من أغلقها هم الإسرائيليون أنفسهم منذ أكثر من 10 أعوام، مشددا على أن إسرائيل ليست طرفا في القمة التي عُقدت مؤخرًا لدفع عجلة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية إلى الأمام، «قال الرئيس أبومازن في أكثر من مناسبة إن إسرائيل ترحب بأن تكون مصر والأردن جزء من الحراك الدولي وجزء من عمل العملية الرباعية لدفع عملية السلام للأمام».

وأكد أن القضية الفلسطينية بحاجة إلى استمرار العمل والتنسيق، قائلًا «لا أتصور أن تلك القمة أنهت كل شيء، ونحن بحاجة إلى تنسيق أكثر بتفاصيل وأمور أكثر لتنسيق وضبط إيقاع الخطوات القادمة، سواء على مستوى العلاقات الثنائية أو الثلاثية، أو على مستوى العملية السياسية في الشرق الأوسط برمته».