وسائل إعلام أردنية: القمة الثلاثية بمصر تدعم الأشقاء في فلسطين

أبرزت وسائل الإعلام الأردنية أعمال القمة الثلاثية المنعقدة في القاهرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن.

وبعنوان: «الملك والرئيس المصري يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة»، ركزت قناة «المملكة» الأردنية على أهمية القمة الثلاثية، حيث جاء في تقرير للقناة ضمن تغطيتها للحدث، أن الملك عبدالله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي، أكدا على العلاقات المتينة التي تجمع البلدين، مؤكدين أهمية مواصلة العمل على تعزيزها.

وأضافت القناة الأردنية في تقريرها: «عقد الزعيمان لقاء قبيل بدء أعمال القمة الأردنية المصرية الفلسطينية، بحثا خلاله سبل توسيع آفاق التعاون بين الأردن ومصر في مختلف المجالات، بما يحقق مصالحهما المشتركة»، مشيرة إلى أن الزعيمين تطرقا إلى الأزمات التي تشهدها المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، حيث تم التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأوضحت: أن مشاركة العاهل الأردني في القمة تأتي ضمن الجهد الدبلوماسي الذي يقوده من أجل دعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة وتحسين ظروفهم المعيشية، فضلا عن تهيئة المناخ المناسب لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على أساس حل الدولتين.

الرأي: السيسي يؤكد استمرار دعم مصر للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة

من جانبها أكدت صحيفة «الرأي» أن القمة المصرية الأردنية الفلسطينية ستناقش الاستراتيجية الدولية وكيفية التحرك في العالم والمجتمع العربي أيضا، لأن مصر والأردن لهما تأثير على المستوى الإقليمي والدولي.

الرئيس السيسي يشدد على أهمية دعم القضية الفلسطينية

كما نقلت صحيفة «الدستور» الأردنية حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن دعم القضية الفلسطينية، والتشديد على أهمية تكاتف كافة الجهود خلال المرحلة المقبلة من أجل دعم الموقف الفلسطيني تجاه التسوية السياسية، والدفع نحو استئناف المفاوضات، فضلا عن تثبيت الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك بالتوازي مع العمل على تحقيق وحدة الصف الفلسطيني من خلال إتمام عملية المصالحة والتوافق بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية، ودعم السلطة الفلسطينية ودورها في قطاع غزة، وكذلك تحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بالقطاع.