محلل سياسي أردني لـ«الوطن»: القمة الثلاثية تدعم قضية فلسطين دوليا

قال الدكتور صالح الطراونة، المحلل السياسي الأردني، إن القمة الثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، تأتي في إطار التأكيد على العلاقات المتينة للأشقاء الثلاثة، وإعادة الحوار الفلسطيني ودعم القضية الفلسطينية على المستوى الدولي.

الطراونة: القمة الثلاثية تؤكد التعاون الوثيق بين الأشقاء

وأضاف الطراونة فى تصريح لـ«الوطن»: «أن القمة الثلاثية تعد امتدادا لقمة العراق، حيث إن هناك تعاونا وثيقا وتنسيقا بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني».

وتابع: «وسائل الإعلام الأردنية تتابع القمة الثلاثية بين الزعماء، السيسي وعبد الله وأبو مازن بكل اهتمام، كما أبرزت مساعي كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لحل القضية الفلسطينية».

وأوضح: أن القمة الثلاثية المنعقدة في القاهرة تهدف في المقام الأول إلى حث إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على الوفاء بوعودها بالحفاظ على حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

القمة تناقش حث الإدارة الأمريكية الوفاء بوعودها

وأشار المحلل السياسي الأردني إلى أن القمة الثلاثية بين القادة الثلاثة تناقش حث الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس جو بايدن، على الوفاء بوعودها بالحفاظ على حل الدولتين، من خلال خطوات عملية تضع حدا للسياسة الاستيطانية العنصرية المستمرة في جميع الأراضي الفلسطينية، خاصة في القدس المحتلة، والعمل على فتح مسار سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحق العودة للاجئين الفلسطينيين.

مصر والأردن داعمان أساسيان للقضية عبر التاريخ

واستطرد: «أن مصر والأردن داعمان أساسيان للقضية الفلسطينية على جميع الأصعدة وعبر التاريخ وقفت القاهرة وعمان مع الشعب الفلسطيني فى جميع المراحل التي مرت بها بلاده للدفاع عن حقوقه في جميع المحافل الدولية».