ياسر ريان: فوجئنا بأداء ضعيف للمنتخب.. واللاعبون يتحملون المسؤولية

خصص برنامج «الحياة اليوم»، فقرته الحوارية الأولى للحديث حول فرص المنتخب المصري في الوصول إلى كأس العالم بعد الفوز على أنجولا في بداية المشوار.

ريان: مينفعش كل حاجة نحملها للمدير الفني

وقال ياسر ريان، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي سابقا، إنه خلال مباراة منتخب مصر بالأمس أمام أنجولا، فوجئ الجميع أن أداء البداية كان غير مرضٍ، وسعى فريق أنجولا لتسجيل أول أهدافه في الدقائق الأولى من بدء الشوط الأول من المباراة، «اللاعب لازم يتحمل المسؤولية، ومينفعش كل حاجة نحملها للمديرالفني».

ريان: لم نتخيل ضغط منتخب أنجولا على مصر

وأضاف «ريان»، خلال استضافته بالبرنامج، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي على فضائية «الحياة»، اليوم الخميس، أنه لم يتخيل الضغط الذي مارسه فريق أنجولا على المنتخب الوطني، والذي ظهر ضعيف المستوى في المباراة، «فريق منتخب ليبيا هيسعى للتفوق وإحراز مزيدا من النقاط على حساب المنتخب المصري، ومحدش عنده رضا على أداء اللاعبين بالأمس».

وتابع: «الكابتن حسام البدري من الضروري أن يلوم اللاعبين على ما حدث خلال المباراة، والمباراة مع الجابون مش مطلوب فيها الأداء أيا كان شكله، ولكن المطلوب مننا نتيجة، ونتمنى أن يكون أداء ونتيجة».

كمونة: فيه لاعبين كانوا مجهدين ومقدروش يأدوا بشكل مرضي

وأوضح سمير كمونة، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي سابقا، ​أن الحالة الخاصة بلاعبي منتخب مصر في مباراة الأمس لم تكن جيدة بالمرة، حيث إنهم لم يكونوا جاهزين بنسبة 100%، «فيه بعض اللاعبين كانوا مجهدين جدا ومقدروش يأدوا بشكل مرضي للجميع».

وتابع: «مباراة الجابون أهم من مباراة أنجولا، والمنتخب المصري عنده الدافع إنه يكسبها، وطول ما إحنا بنكسب بره هيكون عندنا الأريحية، ولازم نحترم التحكيم وقراراته ونكون حذرين جدا، وأنا واثق في المنتخب المصري إننا نرجع كسبانين».

أيمن بدره: كان المفروض المنتخب المصري يعمل نتيجة أفضل من اللي شوفناها

ولفت الناقد الرياضي أيمن بدرة، إلى أن منتخب أنجولا غاب عنهم 15 لاعبًا، كما غاب عن منتخب مصر كلٌ من محمد صلاح ومحمد النني، «كان من المفترض المنتخب المصري يعملوا نتيجة أفضل من اللي شوفناها، واللاعب المصري صعب أنك تجيبه بعد 72 ساعة وتدخله في مباراة، ودايما بنبدأ ضعاف ونكون متوسطين وفي المباراة الثالثة بنكون رائعين».

وتابع «بدرة» خلال استضافته بالبرنامج: «أداء المنتخب الوطني لم يكن مرضيا رغم أن تصنيفه عالميا رقم 46 مقارنة بنظيرة الأنجولي رقم 126، واللعيبة معظمها خارج من موسم عصبي، واللاعب المصري صعب يغير أهدافه بسرعة في 72 ساعة، والجهاز الفني كان يجب أن يستغل اليومين الماضيين حتى يكون فيه انسجام بين الاعبين ويعملوا تدريبات على المباريات».

واختتم: «لازم ندفع بكل عناصر الخبرة في المباراة القادمة مع الجابون كطارق حامد وعبدالله السعيد وعبدالشافي والشناوي لازم نبدأ بيهم، وجنبهم 7 لاعبين خبرة علشان نقدر نمسك وسط الملعب، وميمسكوش كورة حتى لو على أرضهم».