عماد الدين حسين: مصر قدمت أكبر تضحيات للقضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن اهتمام مصر بالقضية الفلسطينية، تاريخي وقوي من قبل عام 1948، وفي الفترة الأخيرة، ظهر جهد مصري كبير في وقف إطلاق النار في غزة، ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة والقدس، إضافة إلى المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة، وهناك تحرك مصري حقيقي أشاد به كل الفرقاء الفلسطينيين في الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها غزة.

مصر ترعى وتهتم بالقضية الفلسطينية

وأضاف «حسين» في مداخلة هاتفية مع قناة «Extra News» الفضائية، اليوم الخميس، أن مصر أكبر وأهم دولة، وقدمت أكبر تضحيات للقضية الفلسطينية، سواء من الشهداء والجرحى والموارد المادية، ومصر خاضت العديد من المعارك، دفاعًا عن أمن فلسطين، وحتى بعد التوقيع على اتفاقية سلام لم تتخل عن القضية الفلسطينية، وهي الدولة العربية الوحيدة التي لم تتورط في الدم الفلسطيني، ولم تجامل طرفًا على حساب آخر.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن هناك محاولات لحلحلة القضية الفلسطينية بعد الجمود الذي حدث خلال السنوات الماضية، وهناك بارقة أمل حتى لو كانت بسيطة، لأن مصر تسعى للبحث عن أفق وتصور وبلورة للمفاوضات، وهذا جوهر القمة الثلاثية التي حدث اليوم بين مصر وفلسطين، والأردن، وربما تحمل الأيام المقبلة وضوحًا أكبر في رؤية حل القضية.

إسرائيل تحاول دفن القضية الفلسطينية

وأشار إلى أن إسرائيل، تعتقد أنه لا يوجد مبرر لحل القضية الفلسطينية، وأن هذه القضية ماتت والعرب تخلوا عنها لكن التأكيد المصري والأردني، موضحًا أن غالبية الإسرائيليين متطرفين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وكل محاولاتهم لدفن القضية فاشلة.

وشدد على أن مصر لا تفرق بين الشعب الفلسطيني حتى عندما تختلف مواقفها مع حركة حماس، كما تطالب دائمًا بحل سياسي ومساعدة غزة في أزمتها، لافتًا إلى التنسيق المصري مع الأردن والإمارات لبلورة موقف عربي يساعد في حل القضية الفلسطينية.