الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة لحضور قمة ثلاثية

وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إلى مصر في زيارة رسمية، وكان في استقباله وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، وسفير جمهورية مصر العربية لدى فلسطين طارق طايل، وسفير دولة فلسطين لدى مصر، دياب اللوح.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن زيارة عباس تأتي في إطار قمة فلسطينية مصرية أردنية ثلاثية في القاهرة، تستهدف بناء موقف عربي موحد حيال استئناف المباحثات مع الجانب الأمريكي بشأن مفاوضات السلام.

ونقلت الوكالة عن مصدر أردني، أن أجندة الاجتماع الثلاثي تتضمن أولوية تنسيق المواقف قبيل انطلاق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورية التي ستبدأ الشهر الجاري، علماً بأن عباس سيلقي خطاباً بهذه المناسبة.

استشهاد شاب فلسطيني

وعلى جانب آخر، استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب قرية بيت عور التحتا غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار مباشرة صوب شاب فلسطيني يدعى رائد يوسف جاد الله على المدخل الغربي للقرية، وتركته ينزف في المكان.

ومن جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات، جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، قائلة إنها ستتابع ملف الإعدامات الميدانية بحق أبناء شعب فلسطين مع الجنائية الدولية ومكونات المجتمع الدولي ومراكز صنع القرار في الدول.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 12 فلسطينيًا في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، فيما دارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في البلدة وفي بلدة بيرزيت المجاورة.

وأشار مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الفندقومية جنوبا، واعتقلت مواطنة فلسطينية.

كما أوضح شهود عيان أن القوات اعتقلت شابا فلسطينيا من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، وأن مواجهات اندلعت عقب اعتقاله، حيث أطلق الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.