بث مباشر.. قمة ثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين

تقدم «الوطن» بث مباشر للقمة الثلاثية التي تجمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

محمود عباس في زيارة رسمية إلى مصر

وكان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وصل إلى مصر في زيارة رسمية، أمس، حيث استقبله وزير الشباب أشرف صبحي، وسفير جمهورية مصر العربية لدى فلسطين طارق طايل، وسفير دولة فلسطين لدى مصر، دياب اللوح.

قمة فلسطينية مصرية أردنية ثلاثية في القاهرة

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أنَّ زيارة عباس تأتي في إطار قمة فلسطينية مصرية أردنية ثلاثية في القاهرة، تستهدف بناء موقف عربي موحد حيال استئناف المباحثات مع الجانب الأمريكي بشأن مفاوضات السلام.

ونقلت الوكالة عن مصدر أردني، أنَّ أجندة الاجتماع الثلاثي تتضمن أولوية تنسيق المواقف قبيل انطلاق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورية التي ستبدأ الشهر الحالي، علماً بأن عباس سيلقي خطاباً بهذه المناسبة.