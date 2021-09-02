من داخل المستشفى.. مزاح بين الفنان محمد التاجي ومنتج: الراجل ده مالوش كتالوج

حرص الفنان محمد التاجي، على طمأنة جمهوره بشأن حالته الصحية، بعدما خضع لعملية جراحية قبل ساعات، حيث لا يزال يستكمل العلاج داخل المستشفى تحت ملاحظة الفريق الطبي المعالج.

ونشر المنتج الفني محمد السيسي، مقطع فيديو ساخر يجمعه بالفنان محمد التاجي، من داخل المستشفى، نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قال فيه: «الراجل ده قاعد على قلبي من ساعة ما جه يزورني في المستشفى.. رغم إن فيه كراسي كتير.. شوفوا بيعمل إيه.. وبيقول إن أنا اللي مفتري».

وعلق محمد السيسي، على مقطع الفيديو، قائلًا: «عشان أنا اتفاجأت إن الأستاذ التاجي.. اللي مطلع عيني طلع مشهور وناس كتير بتسأل عليه.. كنت فاكر محدش يعرفوا غير أنا بس.. لكن بصراحة اتصدمت وزعلت جدا بس هعمل إيه.. عمومًا أنا حبيت اطمنكم عليه أهو عادي بيفتري عليّا».

وتابع المنتج الفني، قائلًا: «حتى وهو تعبان والله والله والله ما عارف أعمل مع إيه مالوش كتالوج بس هقول إيه.. ادعي علي ابني وأكره اللي يقول أمين.. ربنا يقومك بالسلامة وتكمل تحقيق أهدافك بتطليع عيني أنا اللي استاهل فعلا القط مش بيحب إلا خناقه».

يذكر أنّ الفنان محمد التاجي، قد قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، «إنه لايزال في المستشفى تحت الملاحظة الطبية بعد إجراء جراحة مساء أمس الأربعاء»، مطمئنًا جمهوره بأنه: بفضل الله ودعواتهم سيعبر محنته الصحية في أقرب وقت.