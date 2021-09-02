بعد جراحة عاجلة.. محمد التاجي يكشف لـ«الوطن» تطورات حالته الصحية

طمأن الفنان الكبير محمد التاجي، جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، بعد خضوعه لعملية جراحية خلال الساعات الماضية داخل إحدى المستشفيات، حيث لايزال «التاجى» يلقى الرعاية الطبية حتى الآن ولحين استقرار حالته الصحية.

التاجي: الأطباء لم يحددوا موعد خروجى

وقال الفنان محمد التاجي، في تصريحات لـ«الوطن»، «إنه لايزال في المستشفى تحت الملاحظة الطبية بعد إجراء جراحة مساء أمس الأربعاء»، مطمئنًا جمهوره بأنه: بفضل الله ودعواتهم سيعبر محنته الصحية في أقرب وقت.

130 عمل فني يقدمها «التاجي»

وأشار الفنان الكبير محمد التاجي، إلى أن موعد مغادرته المستشفى لم يحدده الأطباء حتى الآن، متوقعًا خروجه مساء اليوم الخميس، أو صباح غدا الجمعة، في حال استقرار وضعه الصحي، على أن يستكمل مرحلة العلاج داخل المنزل.

وشارك الفنان محمد التاجي، حفيد الفنان الكبير عبدالوارث عسر، في موسم مسلسلات رمضان 2020 بثلاثة أعمال درامية منها: «لعبة نيوتن» مع منى زكي ومحمد ممدوح، و«ملوك الجدعنة» مع عمرو سعد ومصطفى شعبان وياسمين رئيس، ومسلسل «لحم غزال» مع غادة عبدالرازق وعمرو عبدالجليل.

وقدم الفنان محمد التاجي ما يقرب من 130 عمل فني منها مسلسلات مثل: «زيزنيا، جبل الحلال، فلانتينو، الأب الروحي، خفة يد، فوق السحاب، الحصان الأسود، يونس ولد فضة، أريد رجلا، دهشة، الزيني بركات، بوابة الحلواني».

ومن الأفلام التي شارك فيها الفنان محمد التاجي: «الجزيرة 2، ديل السمكة، فل الفل، عفريت النهار، سواق الهانم، أرض الأحلام، الراقصة والسياسي، أخر الرجال المحترمين».

وتعد شخصية رشاد بمسلسل «البشاير» للكاتب وحيد حامد، والمخرج سمير سيف، من أشهر الأدوار التي لعبها الفنان محمد التاجي، وكلمته الشهيرة «يا ساعيييد»، بطولة محمود عبدالعزيز، مديحة كامل.