القبض على شبكتي دعارة داخل مركبين نيليين بالجيزة والزمالك

ألقت إدارة مباحث آداب شرطة السياحة بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، القبض على شبكتين للأعمال المنافية للآداب داخل مركبين نيليين الشهيرة بمنطقتي الزمالك وكورنيش الجيزة، بعد إجراء تحريات مكثفة من قبل ضباط مباحث آداب السياحة والآثار.

ضبط شبكة دعارة في الجيزة

وكشفت التحريات الأولية عن وجود سيدة في العقد الرابع من عمرها تستدرج الفتيات القاصرات والتحريض على الفسق والفجور، بالإضافة لتسهيل الإتجار في البشر من خلال عملهم ضمن شبكة دعارة وعرضهم بطرق غير مباشرة على هؤلاء راغبي المتعة داخل الملاهي الليلية بالمراكب النيلية في محافظة الجيزة.

وتمكنت قوات الأمن من تحديد هوية المتهمة الرئيسية بعد عدة إجراءات وتحريات تمت فور كشف شبكة الدعارة، وأثناء وجودها داخل المركب النيلية جرى ضبطها وبصحبتها فتاتين قاصرتين تعرضهما على رجال داخل ملهى ليلي.

حبس المتهمين على ذمة التحقيقات

كما جرى ضبط شخص وبصحبته 10 فتيات داخل ملهى ليلي بمركب شهيرة بالنيل في منطقة الزمالك، بتهمة تكوين شبكة منافية للآداب، وجرى عرض شبكتي الدعارة على نيابتي الجيزة وقصر النيل، وقررت حبس جميع المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.