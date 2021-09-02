مصر تقدم العزاء في ضحايا إعصار «إيدا» بأمريكا

قدمت مصر العزاء في ضحايا العواصف والفيضانات التي تتعرض لها الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي، وذلك وفق بيانٍ صادرٍ عن وزارة الخارجية، منذ قليل.

ووفقًا للبيان، أعربت مصر عن خالص التعازي والمواساة للولايات المتحدة الأمريكية، حكومةً وشعبًا، وذوي الضحايا الأبرياء جرّاء العواصف والفيضانات الناتجة عن إعصار «إيدا» الذي ضرب مناطق بالولايات المتحدة الأمريكية، وأسفر عن عدد من الوفيات والجرحى، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين.

وتؤكد مصر، حكومةً وشعبًا، تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المصاب الأليم.