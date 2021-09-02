الشركة الفرنسية تتراجع عن تعديل ساعات العمل بمحطات الخط الثالث للمترو

أعلنت الشركة الفرنسية (RATP Dev mobility cairo) لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق (العتبة - عدلى منصور)، إلغاء الأعمال الإنشائية بمحطة عدلي منصور التبادلية، التى كان مقررا لها يوم السبت المقبل، الأمر الذي كان يستلزم تأخير قيام أول قطار من محطة عدلي منصور باتجاه العتبة في تمام السادسة صباحًا بدلا من الخامسة والربع صباحًا.

وأضحت الشركة الفرنسية، في بيان عاجل، أنه بناءً على قرار إلغاء الأعمال من قبل الشركة المنفذة سينطلق أول قطار من محطة عدلى منصور باتجاه العتبة في المواعيد المعتادة وهي الخامسة والربع صباحًا، مؤكدة عدم وجود أي تعديل في مواعيد قيام القطارات ولا يوجد إغلاق لأي محطة من محطات الخط الثالث.

وذكرت الشركة، أن الخط الثالث يعمل بكامل طاقتة في الاتجاهين من محطة عدلي منصور حتى محطة العتبة.

وأضافت الشركة الفرنسية، في بيانها، أنه يتم مقابلة آخر القطارات للخط الثالث مع الخط الثاني بمحطة العتبة في تمام الساعة 11:55 مساءً.

وناشدت الشركة جمهور الركاب إرسال الاستفسارات والاقتراحات والتواصل معها عن طريق الخط الساخن (19549).