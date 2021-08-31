مطلوب «سائقات».. تفاصيل وظائف نسائية في مترو الأنفاق والراتب «مفاجأة»

كشفت شركة RATP الفرنسية العالمية لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو «العتبة - عدلي منصور»، عن مفاجأة كبرى بشأن وجود وظائف شاغرة للفتيات للعمل سائقات قطارات المترو، مؤكدة أنّها ستوفر وظائف أخرى للسيدات داخل الخط الثالث للمترو، ومنها نظراء محطات بمرتبات مجزية للغاية، موضحة أنّ جميع قطارات الخط الثالث للمترو حديثة ومكيفة وتقدم خدمات مميزة لجميع الركاب، كما أنّ الشركة تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

مترو الخط الثالث: وظائف شاغرة للفتيات للعمل «سائقات قطارات» بمرتبات مجزية للغاية

وذكرت شركة «RATP» الفرنسية العالمية لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق، أنّ وظائف سائقات القطارات ستكون بمرتبات كبيرة تبدأ بـ7 آلاف جنيه شهريا، بخلاف الحوافز والمكافآت، وهناك شروط يجب توافرها في الفتيات قبل التقدم لشغل وظيفة سائقة قطار، منها أن تكون حاصلات على مؤهل عالٍ مثل تعليم فني ميكانيكا أو كهرباء، أو مؤهل جامعي مناسب، إضافة إلى إجادتها اللغة الإنجليزية، وأن يتراوح العمر من 21 حتى 40 عاما، ويتم استقبال السيرة الذاتية للمرشحات كسائقات قطارات من هنا.

الشركة الفرنسية: وظائف سائقات القطارات 8 ساعات يوميا بنظام الشفتات ويوم واحد إجازة

وأضافت شركة «RATP» الفرنسية، في منشور رسمي لها، أنّ وظائف سائقات القطارات ستبدأ أولا بتدريب الفتيات الراغبات في الوظيفة لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وفترة التدريب ستكون مدفوعة الأجر براتب 4 آلاف و500 جنيه شهريا، طوال فترة التدريب، وعقب اجتياز الفتيات فترة التدريب بامتياز سيتم تعيينهم فورا برواتب تبدأ بـ7 آلاف جنيه، علاوة على أنّ المعينات سيتم عمل تأمين اجتماعي وطبي، ووظيفة قائدات قطارات ستكون لمدة 8 ساعات شفتات في 6 أيام أسبوعيًا، ويوم واحد فقط إجازة.

وأشارت شركة «RATP» الفرنسية، إلى أنّ حركة سير القطارات منتظمة منذ صباح اليوم، موضحة أنّ الشركة تقدّم الخدمات المميزة لجميع مرتادي الخط الثالث للمترو، وتعمل على تحقيق مبدأ المساواة بين الرجال والسيدات في الوظائف.