8 إجراءات عاجلة في مترو الأنفاق لمواجهة الموجة الرابعة من كورونا

كشف أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، عن أنّ الشركة بدأت تنفيذ خطتها الشاملة لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا، بتعقيم القطارات قبل وبعد انتهاء ساعات التشغيل، وتطهير المحطات كل ساعتين تقريبا، وتعقيم وتطهير مكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، وإلزام العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على الركاب.

عبدالهادي: خطة شاملة لتعقيم وتطهير القطارات لمواجهة الموجة الرابعة من كورونا

وقال عبدالهادي لـ«الوطن»، إنّ الشركة قررت فرض 50 جنيها غرامة فورية على الركاب المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات، لافتا إلى أنّ الشركة لم ترصد أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة، فضلا عن أنّها حريصة على تنفيذ خطط التعقيم والتطهير، للتصدي للموجة الرابعة من كورونا.

متحدث مترو الأنفاق: لم نرصد أي حالات اشتباه بكورونا منذ ظهور الجائحة

ونوه متحدث مترو الأنفاق، بأنّه سيكون هناك حملات مفاجئة على جميع المحطات وعربات القطارات، لضبط المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية، مؤكدا أنّ أي راكب مخالف سيتم تغريمه في الحال.

8 إجراءات عاجلة لمواجهة الموجة الرابعة من كورونا

1- عدم البصق على الأرض نهائيا منعا لانتشار الأمراض.

2- تخلص من الكمامة داخل سلة مهملات مغلقة جيدا.

3- تأكد أنّ الكمامة تغطي الأنف والفم جيدا.

4- لا تنزع الكمامة داخل محطات وقطارات مترو الأنفاق.

5- ارتدي الكمامة ولا تعيد استخدامها مره أخرى.

6- لا ترتدي الكمامة على منطقة الذقن فقط.

7- المداومة على غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو المواد المطهرة التي تحتوي على الكحول.

8- لا تنزع الكمامة للتحدث مع الآخرين.