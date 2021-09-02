بمناسبة عيد الفلاح.. حسابات مجانية ومزايا في 6 بنوك لمدة أسبوعين

يقدم عدد من البنوك مزايا وعروضا للفلاحين، وذلك بمناسبة بدء فعاليات الشمول المالي للاحتفال بعيد الفلاح، تحت رعاية البنك المركزي المصري في الفترة من 1 إلى 15 سبتمبر 2021.

وتستعرض «الوطن» المزايا التي تقدمها البنوك في السطور التالية:

1- بنك مصر

يمكن الاستمتاع بباقة من المزايا والعروض المجانية منها، فتح الحسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحساب، مع إصدار بطاقة ميزة للخصم الفوري أو البطاقة الكلاسيكية للخصم الفوري مجانًا.

2- بنك QNB الأهلي

تحت رعاية البنك المركزي المصري وبمناسبة عيد الفلاح، يمكن فتح حساب توفير في QNB الأهلي بدون مصاريف أو حد أدنى لفتح الحساب من 1 إلى 15 سبتمبر، على أن تطبق الشروط والأحكام.

3- البنك الاهلى المصرى

بمناسبة مبادرات الشمول المالي من البنك المركزي للاحتفال بعيد الفلاح، يمكن حساب أو محفظة إلكترونية، أو الحصول على بطاقة «ميزة» مسبقة الدفع بدون مقابل، كما يمكن فتح حساب شمول مالي للشركات / النشاط الاقتصادي.

4- بنك القاهرة

ضمن فعاليات الشمول المالي، يمكن الاستفادة بالمنتجات والخدمات البنكية الآتية:

- فتح حساب جاري مجاناً.

- إصدار مجاني لبطاقة الخصم المباشر «ميزة».

- إصدار مجاني للبطاقات المدفوعة مقدماً.

- إصدار مجاني لمحفظة «قاهرة كاش» الإلكترونية للأفراد والتجار.

5- البنك التجارى الدولى CIB

أعلن CIB عن إطلاق مبادرة الشمول المالي بمناسبة عيد الفلاح، تشمل باقة من المنتجات والخدمات البنكية ومن بينها:

- حساب Easy Savings للتوفير.

- المحفظة الذكية، وبطاقة «ميزة» مسبقة الدفع لمساعدتهم في إدارة شؤونهم المالية وتأمين المستقبل المالي لعائلتهم.

6- بنك التعمير والإسكان

أعلن بنك التعمير والإسكان عن إمكانية فتح حساب (جاري - توفير) خلال الفترة من 1 وحتى 15 سبتمبر، بدون حد أدنى لرصيد الحساب وكذلك بدون مصاريف فتح الحساب.