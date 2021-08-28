فى عيد الفلاح.. «نقيب الفلاحين» يقدم 9 مطالب للحكومة

قال حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن ذكرى عيد الفلاح التاسعة والستين تحل بعد أيام وسط تحقق العديد من الانجازات العظيمه، لافتا إلى مطالبة «الفلاحين» الحكومه بـ9 مطالب ملحه، موضحا «أنه بعد مرور 69 عام علي أول عيد فلاح والذي يوافق صدور قانون الاصلاح الزراعي في التاسع من سبتمبر عام 1952 كما يتواكب أيضا مع وقفة زعيم الفلاحين أحمد عرابي أمام الخديوي توفيق في التاسع من سبتمبر عام 1881».

قوانين الإصلاح الزراعى

وأشار نقيب الفلاحين، فى بيان، اليوم السبت، إلي قوانين الإصلاح الزراعي كان لها فضل كبير في تحول الكثير من الفلاحين من أجراء في الأراضي إلي ملاك لها مما أعاد بعض من حقوق الفلاحين المهدره إليهم، موضحًا أنّ أبرز الانجازات التي تحققت للفلاح بعد 69 عام من أول احتفال لتكريمه عودة الاهتمام بالأرض الزراعية بشكل لم يحدث من قبل وخاصة بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام الأمور.

وتابع: «زادت الرقعة الزراعية وزاد الاهتمام بالتوسع الأفقي لاستصلاح وزراعة الأراضي الزراعيه بمشاريع قوميه عملاقه كمشروع الدلتا الجديده ومشروع المليون ونصف المليون فدان، كما زاد الدعم المالي لمربي الماشية عن طريق المشروع القومي لإحياء البتلو وتحولت الحيازة الورقية الي حيازة مميكنة فيما يعرف بالكارت الذكي.

المشروع القومي لإنتاج التقاوي

واستكمل: تم البدء فعليا في إنتاج تقاوي الخضر محليا بالمشروع القومي لإنتاج التقاوي، وانشئت الصوامع الحديثه لحفظ الغلال، كما زادت الصادرات الزراعية المصرية إلي أكثر من 5 مليون طن سنويا، وتحقق حلم الفلاحين في تقنين الأراضي لواضعي اليد.

واستطرد أبوصدام: أنه تم فعليا البدء في تطوير القري المصرية كتكريم للأيادي المنتجة، وادخلت نظم زراعة حديثة كالمشروع القومي لزراعة 100 ألف فدان بنظام الصوب الزراعيه مع بدء تفعيل نظام الزراعه التعاقدية في بعض المحاصيل، واهتمت الدولة اهتمام غير مسبوق بزراعة الأسماك وتربية الدواجن وبدأت فعليا في تبطين كافة الترع وتطوير الصرف الزراعي.

مطالب الفلاحين

ولفت أبوصدام إلى أن أبرز مطالب الفلاحين في عيدهم، تأتى بنحو:

- إنشاء صندوق التكافل الزراعي، وإقامة عيد الفلاح بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

- النظر بجدية مستقبلا في تمثيل الفلاحين تمثيل حقيقي في مجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية.

- إعادة هيكلة الإرشاد الزراعي بما يواكب العصر الحالي.

- النظر بجدية في تخفيف أسعار الكهرباء الخاصة بالإنتاج الزراعي.

- إعادة هيكلة منظومة توزيع ودعم الأسمدة.

- إعادة صياغة الكتب الزراعية الدراسية بما يواكب الحاضر والاهتمام بالمدارس الزراعية.

- إنشاء مجلس قومي للفلاحين يتبع مباشرة رئاسة الجمهورية.

- سرعة إقرار قانون النقابة المهنية للفلاحين.

- عمل بعثات دولية للفلاحين لرؤية ومواكبة التطور الزراعي في الدول المتقدمة زراعيا.