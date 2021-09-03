عالم أزهري: مصر تواجه مشكلة سكانية ضخمة ولها بُعد ديني «خطير»

قال الشيخ أحمد التركي، العالم الأزهري، إن مصر تواجه مشكلة سكانية ضخمة، مشددًا على أن المشكلة السكانية، باتت من المشكلات التي تهدد المجتمع ولها بُعد ديني خطير حيث يزعم الكثير من الناس أن كثرية الناس من الأشياء التي أمر بها الرسول، ويستندون إلى حديث «تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مُبَاهٍ بكم الأمم يوم القيامة»، ولكي نتفهم النصوص يجب الرجوع إلى التي عاشها الرسول والعرب والمسلمون الأوائل، ومن المشاكل التي كانت تواجههم أن عدد المسلمين قليل، والنبي توفى وكان عدد المسلمين لا يتجاوز 120 ألفًا.

الخلفية التاريخية للأحاديث

وأضاف «التركي» في لقاء مع برنامج «60 دقيقة»، المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، أنه كانت هناك ظروفًا معينة تقتضي أن يحث النبي المسلمين على الزواج وعلى كثرة الأولاد والإنجاب، لإكثار عدد المسلمين، ومن ناحية أخرى لعدم العزوف على الزواج وبناء الأسرة، إضافة إلى أن المجتمع العربي كان يعاني من قتل الأبناء، مثل ظاهرة وأد الفتيات، وكان العرب يقتلون أولادهم بعد أن يولدوا خشية الفقر والعوز.

وتابع العالم الأزهري، أن الرسول كان يعالج المشكلات التي تواجه عصره، ولكن كل جيل له مشكلاته وله أمراضه التي ينبغي أن يعالجها والرسول قال: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بأَمْرِ دُنْيَاكُمْ»، واليوم نحن نواجه مشكلة سكانية ضخمة تتلخص في الإنجاب دون تخطيط أو تفكير أو حسابات، وهذا مخالف للقرآن الكريم وسنة النبي، لأن النبي علمنا الآخذ بالأسباب كاملة، وفي نفس الوقت ذمّ الكثرة الذين ليس لهم فائدة، حيث قال «إنَّما النَّاسُ كالإِبِلِ المِائَةِ، لا تَكادُ تَجِدُ فيها راحِلَةً»، بمعنى أنه ربما يكون هناك 100 شخص ولكن ليس بينهم شخص جيد إلا واحد.

تفسير بعض النصوص

وشدد على أنه عند وضع النصوص إلى جانب بعضها البعض يمكن تحديد وصايا الرسول والإسلام، والتي تتلخص في أن مفهوم الرزق وضمانه للإنسان والكائنات ليس المقصود به أن الله يسوق الرزق إلى الأفواه، ولكنها تعني أن رب العالمين جعل كل كائن حي له مقدرات لكن يجب عليه أن يسعى ويكافح ويعمل لأخذ هذا الرزق.