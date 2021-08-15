أستاذ علم اجتماع: معظم مشكلات مصر سببها الزيادة السكانية

قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن معظم مشكلات مصر سببها الزيادة السكانية، وخروج البعض من الأرياف للعيش في العاصمة، للحصول على فرص العمل، ما دفع البعض للسكن في أماكن غير آدمية، تلدغ فيها العقارب الأطفال، لافتا إلى أن هذا الطفل، سيشعر بقسوة المجتمع، وسيقل انتمائه وسيكبر كارها للبلد، ويعتاد على القبح، حيث يرى الجمال أمر غير صحيح.

ولفت «صادق» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد» اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، إلى أن ذلك سيعيد إنتاج الفقر، والبطالة، والتسرب من التعليم، وانتشار الإجرام والإرهاب، خاصة في الفئات الدنيا، منوها بأن العيش في العشوائيات، يخلق شخصية كارهة لكل شيء وعدوانية، خاصة أنها فقيرة، وتعاني باستمرار.

الشخص الذي يعيش في العشوائيات لا يفرق الموت عن الحياة عنده

وأضاف أن الشخص الذي يعيش في العشوائيات، يكون الموت عنده مثل الحياة، لذا قد ينضم لجماعة إرهابية لكي يقتل نفسه في الآخر، متابعا: «أكبر جريمة يفعل الآباء والأمهات، هو ميلاد عدد كبير من الأطفال، دون توفير وسائل حياة جيدة، وقد يقوم بذلك أسر متعلمة لأن العادات والتقاليد عندهم قوية».

نقل المواطنين من العشوائيات يؤثر على نفسيتهم إلى الأفضل

وأوضح أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن نقل المواطنين من العشوائيات إلى أماكن آمنة مهيئة، يؤثر على نفسيتهم بشكل أفضل، لافتا إلى أن الإعلام يلعب دورا قويا في دعم التنمية من أجل تغيير سلوكيات الناس، ونشر الوعية، مؤكدا أن النقل جعل المواطنين، يشعرون بآدميتهم، وأن هناك حياة كان يجب عليهم أن يعيشونها بدلا من الموجودين فيها.