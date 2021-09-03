كشف حقيقة تعدي أب على ابنه بسلك كهرباء ودهس وجهه بالحذاء

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول خبر بإحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعنوان «أب يضرب نجله بسلك كهرباء ويدهس وجهه بحذاء ملوث»، مصحوب ببعض الصور للطفل وبه إصابات وسحجات متفرقة بالجسم.

وقالت الوزارة، في بيان، «أمكن تحديد الطفل المذكور (طالب بالمرحلة الابتدائية) مقيم طرف جدته لوالدته (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة الزقازيق)، وبسؤالها اتهمت والد الطفل (حاصل على دبلوم– مقيم بذات الناحية) بالتعدي على الطفل وإحداث إصابته المنوه عنها بسبب رغبة الطفل في الإقامة طرف جدته ورفض والده ذلك، وأكدت أن نجلتها (والدة الطفل) منفصلة عن والده ومتزوجة من آخر».

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر مانسب إليه، وعلل اتهام جدة الطفل له لرغبتها في الحصول على نفقة شهرية للطفل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.