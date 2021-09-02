«الأرصاد» تحذر من نشاط رياح على البحر المتوسط: ارتفاع الموج يصل لمترين

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من نشاط حركة الرياح على مسطح البحر المتوسط، غدا الجمعة، الموافق 3 سبتمبر، مشيرة إلى أن سرعات الرياح تتراوح بين 15 إلى 20 عقدة، وترتفع على أثرها الأمواج لتصل إلى مترين.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» حالة البحرين الأحمر والمتوسط، وحالة الطقس المتوقعة، إضافة إلى درجات الحرارة المتوقعة، غدًا، استمراراً لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الطيران والأرصاد على مدار الساعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

أشارت هيئة الأرصاد خلال بيان صادر عنها، اليوم، إلى أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الأمواج ما بين مترين إلى 2.5 متر، وتكون الرياح شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الأمواج به ما بين 2 : 2.5 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

الظواهر الجوية المتوقعة الجمعة

ـ شبورة مائية في الصباح الباكر، على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية.

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، السواحل الشمالية الغربية، جنوب سيناء، وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

ـ فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء، وأقصى جنوب البلاد، على فترات متقطعة، بفرص سقوط تصل إلى 40 %.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة

القاهرة 34 25

الإسكندرية 31 25

وادي النطرون 36 25

طنطا 35 25

شبين الكوم 35 26

دمنهور 34 24

بلطيم 32 25

مطروح 31 23

السلوم 31 23

سيوة 36 20

بورسعيد 32 26

دمياط 32 25

الزقازيق 36 26

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 35 23

السويس 35 25

العريش 31 25

رفح 30 24

رأس سدر 34 24

نخل 33 17

نويبع 36 29

طابا 36 25

كاترين 37 19

الطور 33 27

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 38 28

مرسى علم 38 28

الفيوم 35 25

بني سويف 35 25

المنيا 36 22

أسيوط 37 22

سوهاج 38 25

قنا 41 26

الأقصر 43 26

أسوان 43 29

إدفو 42 27

أبو سمبل 44 26

الوادي الجديد 40 27

شلاتين 41 28

أبو رماد 41 28

حلايب 38 27

رأس حدربة 36 26.