حالة الطقس اليوم 11-8-2021.. ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء وفقًا لخبرائها، إذ يتوقع أن تشهد البلاد نهارًا طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، إذ تصل نسبة الرطوبة على القاهرة إلى 80%، وإلى 85% على السواحل الشمالية.

حالة الطقس اليوم في مصر

ومن المتوقع وفقًا لخبراء الأرصاد، أن تتكوّن الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى السواحل الشمالية للبلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري تتلاشى سريعًا في السابعة صباحًا، كما يتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا، كما تعمل على ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط «الإسكندرية - مطروح - العلمين - السلوم» لتتراوح من 2 إلى 2.5 متر.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط، أوضح الخبراء أنّ حالته معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيها يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 37 25

الإسكندرية 33 26

وادي النطرون 35 25

طنطا 38 25

شبين الكوم 37 25

دمنهور 33 25

بلطيم 34 26

مطروح 31 24

السلوم 33 24

سيوة 40 26

بورسعيد 33 26

دمياط 32 26

الزقازيق 37 25

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 38 25

السويس 37 25

العريش 34 26

رفح 33 25

رأس سدر 39 26

نخل 35 20

نويبع 38 27

طابا 36 25

كاترين 33 19

الطور 38 27

شرم الشيخ 39 30

الغردقة 39 29

مرسى علم 38 28

الفيوم 38 25

بني سويف 38 25

المنيا 38 25

أسيوط 39 26

سوهاج 40 27

قنا 41 27

الأقصر 42 28

أسوان 42 28

إدفو 42 28

أبو سمبل 41 28

الوادي الجديد 42 27

شلاتين 38 28

أبو رماد 39 29

حلايب 35 29

رأس حدربة 35 28