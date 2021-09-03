استجابة لـ«الوطن».. حل مشكلة «روفائيل» طالب الثانوية: «جاب 1 من 80 في العربي»

استجابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لما نشرته جريدة «الوطن»، في بحث مشكلة الطالب روفائيل رأفت إبراهيم، من مدرسة الفشن الثانوية بنين التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة بني سويف، والتي تمثلت في حصوله على درجة مختلفة في نتيجة الثانوية العامة في مادة اللغة العربية، حيث حصل على درجة 1 من 80 طبقاً للنتيجة الرسمية على موقع وزارة التربية والتعليم، و40 من 80 طبقاً لشهادة إتمام الثانوية العامة الورقية.

«التعليم» تمنح روفائيل شهادة إتمام المرحلة الثانية مطابقة لدرجاته في الموقع الإلكتروني

وعلق مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على واقعة الخطأ في الشهادة الورقية التي حصل عليها الطالب، مؤكداً أنه تم تدارك الأمر وطباعة استمارة نجاح جديدة معتمدة ومختومة وتسليمها للطالب.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه تم مراجعة الدرجات التي أرسلت إلى مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، ووجد بالفعل أن درجة الطالب روفائيل في مادة اللغة العربية مختلفة في الشهادة الورقية عن الكشوفات النهائية المعدة بأسماء طلاب الثانوية العامة ودرجاتهم وعن موقع الوزارة الإلكتروني.

«روفائيل»: الوزارة عملت على حل المشكلة في وقت قليل وأشكر المسؤولين

في سياق متصل، أكد الطالب روفائيل رأفت، أن وزارة التربية والتعليم ومديرية التعليم في محافظة بني سويف تواصلت معه فور نشر قصته في جريدة «الوطن» لبحثها وحلها مباشرة.

وأضاف «روفائيل»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الوزارة حلت مشكلته ومنحته شهادة ثانوية عامة جديدة دون أي أخطاء ومطابقة تماماً لنتيجته على موقع وزارة التربية والتعليم: «وأشكر جميع المسؤولين في الوزارة».

وتعود أحداث الواقعة، إلى أن الطالب روفائيل قرر الإجابة على بعض أسئلة امتحان مادة اللغة العربية بالخطأ متعمداً ذلك: «الامتحان كان صعب فحليت غلط عشان أسقط فيه وأعيده السنة الجاية كفاية إني فهمت فكرة الامتحان»، مؤكداً أن تغيير نمط امتحانات الثانوية العامة لهذا العام وراء قراره بإعادة الثانوية العامة ودخول امتحانات العام المقبل في عدد أربع مواد، وهي اللغة العربية والإنجليزية والكيمياء والجيولوجيا.

وأوضح «روفائيل»: لم أتوقع حصولي على مجموع 40 درجة في مادة اللغة العربية، مؤكداً أن إجابته على الأسئلة لم تكن صحيحة وهو ما يثير تساؤلات عديدة حول حصوله على هذه الدرجة: «مستاهلش المجموع ده في العربي»، موضحاً أن حصوله على 40 درجة من 80 يعني أنه لا يستطيع دخول امتحان العام المقبل في هذه المادة: «كدا أنا نقصت 40 درجة في مادة واحدة بس معناه إني ناجح بس مجموع ضعيف جداً وده مش هيخليني أجيب مجموع كلية الطب».

وأكد الطالب أنه يرغب في الالتحاق بكلية الطب، مشيداً بتعامل مسؤولي وزارة التربية والتعليم مع مشكلته: «استجابوا لشكوتي بالفعل وحلوا الموضوع في أقل من 24 ساعة».