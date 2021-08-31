تعرف على وظائف وزارة التربية والتعليم لمدراس التكنولوجية التطبيقية

يبحث عدد كبير من المعلمين عن وظائف وزارة التربية والتعليم، التى أعلنت عنها الوزارة عبر موقعها الرسمي، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المعلمين الالتحاق بالعمل داخل مدراس التكنولوجية التطبيقية في العديد من المحافظات مع بداية العام الدراسي الجديد 2021/2022، ضمن خطة الوزارة لزيادة عدد المدراس التكنولوجية التطبيقية فى كافة المحافظات خلال الفترة المقبلة.

وترصد «الوطن» في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن وظائف وزارة التربية والتعليم:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الشروط الواجب توافرها وكيفية الالتحاق بالوظائف المتاحة داخل المدراس التكنولوجية بنحو:

- التقديم على الوظيفة المراد العمل بها.

- الاطلاع على الملف المحدد من قبل الوزارة.

- اجتياز المقابلات الشخصية.

- التقديم سيكون في كل مدرسة وفقا لعدد المعلمين الذين تحتاج إليهم.

- تشكيل لجنة مشتركة مكونة من ممثلي وحدة التشغيل، وعضو من إدارة المدراس التطبيقية.

مميزات التقديم لوظائف التربية والتعليم فى المدارس التطبيقية:

- حال اجتياز المقابلة والموافقة على الشروط الخاصة ببنود العمل يتم توفير دورات تدريبية للمعلمين الملتحقين بالمدارس التكنولوجية التطبيقية.

- تخصيص العديد من المميزات والحوافز المادية والمعنوية للمعلمين المقبولين.

تخصصات الدراسية في المدراس التكنولوجية التطبيقية:

- تخصص تكنولوجيا الإنتاج الحيواني والدواجني.

- تخصص تكنولوجيا الزراعة والرى.

- تخصص تكنولوجيا الحلى والمجوهرات.

- تخصص الذكاء الصناعي.

- تخصص الفنون الرقمية.

- تخصص صيانة وإصلاح السيارات.

- تخصص الأنظمة الإلكترونية.

- تخصص تكنولوجيا المعلومات والشبكات.

- تخصص تشغيل وصيانة معدات الطاقة.

عدد المدارس التكنولوجية التطبيقية فى مصر:

توجد المدراس التكنولوجية التطبيقية في عشر محافظات مختلفة وهي:

- محافظة القاهرة.

- محافظة الإسكندرية.

- محافظة الجيزة.

- محافظة السويس.

- محافظة الدقهلية.

- محافظة المنيا.

- محافظة بورسعيد.

- محافظة الشرقية.

- محافظة الغربية.

- محافظة القليوبية.

مواعيد التقديم للالتحاق بوظائف التربية والتعليم في المدراس التطبيقية:

بدء التقديم للمدراس التطبيقية من 30 أغسطس وتستمر حتى 10 سبتمبر2021، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.