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رسميا.. «جونسون» مساعد موسيماني يرحل عن الأهلي

كتب:

الوطن
07:14 م | الثلاثاء 31 أغسطس 2021
جونسون

جونسون

أبلغ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي والمكلف من قبل مجلس الإدارة بتولي ملف كرة القدم، برحيل كيفين جونسون، المدرب العام بالفريق الأحمر، بعد انتهاء الموسم الكروي 2021 نظرًا لامتلاك المدرب الجنوب أفريقي أحد العروض من الفرق الجنوب أفريقية التي ترغب في تعيينه في منصب المدير الفني.

وكان «الوطن سبورت» قد انفرد بتلقي مساعد موسيماني، كيفين جونسون، عرضًا من جنوب أفريقيا واقترابه عن الرحيل عن صفوف الأهلي بعد انتهاء الموسم الكروي.

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