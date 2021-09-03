مسلم: الزملكاوية لازم يتحدوا و«لبيب» زوّد رصيده عند الجمهور

أشاد الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، بالكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك، مشيرا إلى أن أداء «لبيب» زاد من رصيده لدى الزملكاوية، وله حظوظ في الفوز في الانتخابات إذا أراد الترشح».

وقال «مسلم»، خلال حواره مع الإعلامي إسلام صادق في برنامج «البريمو»، على قناة «تن»، إن نادي الزمالك لديه العديد من الرموز والشخصيات القديرة، مثل المهندس خالد عبدالعزيز، وهو شخصية رياضية واقتصادية محترمة، وأحمد سليمان الذي بذل جهدا كبيرا.

وأكد أن نادي الزمالك يحتاج للاستقرار، وناصحا رموز الزمالك بالاتحاد واختيار من يصلح ومساندته لقيادة القلعة البيضاء.