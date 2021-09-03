نيكول سابا تتألق في أضخم سهرات ختام صيف العلمين الجديدة 2021 (صور)

أحيت النجمة اللبنانية نيكول سابا، حفل ختام سهرات صيف 2021، داخل «كريستال بيتش»، بالعلمين الجديدة، بحضور «كامل العدد» من مختلف الجنسيات العربية وبعض الأجانب.

ويعد الحفل أضخم السهرات التي أقيمت في ختام حفلات صيف 2021 بالعلمين الجديدة من حيث الجمهور الذي تخطى الطاقة الاستيعابية للمكان، وهو ما أدى لرفض إدارة المكان حجز المزيد من المقاعد.

حضرت نيكول مرتدية سوارية مثيرا قصيرا مفتوحا من الجانبين، مع لوك جرئ على غرار نجمات هوليوود، وبمجرد صعودها على خشبة المسرح بأغنية «حفضل احلم»، حصدت هتافات وصيحات الجمهور التي لم تنقطع طوال حفلها الذي امتد لأكثر من ساعة ونصف الساعة.

وتزايدت أجواء الإثارة والجرأة بتقديم نيكول سابا لوصلة غنائية استعراضية باحترافية مع مراعاة قصر فستانها، خاصة مع أغاني «براحتي، التوتو ني، قررت»، بالإضافة إلى أغاني «ياواد يا تقيل، سهر الليالي، ويا مصطفى يا مصطفى».. وغيرها ممن تفاعل معها الجميع من مختلف الأعمار والجنسيات.

كما قدمت «نيكول» للمرة الأولى أغنيتها الجديدة «الجو حلو»، والتي أطلقتها مؤخرا وكانت تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وهي من كلمات شريف عبيد، لحن محمد يحيى، توزيع آمين نبيل وهندسة صوت ماهر صلاح.

تميز الحفل بأجواء الفخامة والرقي من حيث تصميم وتنقيذ المسرح لتامر فوزي وتقسيمه حسب فئة كل تذكرة بالإضافة إلى الإضاءة والمؤثرات البصرية لوليد الحريري، والتزم الحضور بإجراءات التعقيم بالكحول الطبي قبيل دخول الحفل.

وحرصت نيكول سابا في ختام فقرتها على شكر القائمين على تنظيم الحفل من دي ميديا والـ dj العالمي ياسر الحريري، وايروس العجيل، وتصوير صلاح جودة.